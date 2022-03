Una Vita chiude i battenti: arriva la decisione definitiva di Mediaset

Sarebbe meraviglioso, ma le soap opera non durano per sempre. Anche Una Vita chiude i battenti: decisione definitiva di Mediaset

Come già annunciato, anche questa stagione di programmazione su Canale 5 di Una Vita – Acacias 38 si avvia verso il finale, che sembra prospettare un grande botto. Mediaset ha già deciso cosa fare.

Per assistere al finale di stagione di Una Vita non manca molto. Mentre in Spagna sono quasi agli sgoccioli, in Italia si arriverà presumibilmente a fine 2022, perché all’appello mancano ancora 128 episodi da 45 minuti che Canale 5 può pensare di suddividere per non far rimanere con l’amaro in bocca i suoi affezionati telespettatori.

Tuttavia, la soap opera non è destinata a vivere per sempre, pertanto quello cui assisteranno i telespettatori è la fine di una serie che ha appassionato ed è piaciuta tanto in Italia. Per ora, infatti, non sembra essere previsto un prosieguo in Spagna ed i telespettatori affezionati dovranno arrendersi nel salutare i loro affezionati personaggi di Acacias. Come pensa di rimediare Mediaset?

Una Vita chiude i battenti, al suo posto Un Altro Domani

Per sostituire Una Vita, sulla scrivania della rete del Biscione è arrivata una nuova soap opera spagnola -così da non far soffrire la differenza geografica ai telespettatori- che è partita nel Paese iberico soltanto a partire dallo scorso ottobre. Si tratta di Dos Vidas – Un Altro Domani composta fin qui da 255 episodi da 50 minuti. La soap opera è stata prodotta da Bambú Producciones e trasmessa su TVE, tra i personaggi principali ci sono gli attori Amparo Piñero e Laura Ledesma. Tra gli altri, invece, ci sono anche Iago García che, dal 2015 al 2016 ha preso il ruolo di Don Justo Núñez in Una Vita e quello di Don Olmo Mesía ne Il Segreto, Boré Buika che ha interpretato Sebastián Abaga nella serie Netflix, Élite e Aída de la Cruz e Adrián Expósito de Il Segreto.

La trama è ambientata nella moderna Spagna e la Guinea degli anni ’50 dove parallelamente vedremo rispettivamente Julia (Laura Ledesma) che pochi giorni prima del suo matrimonio si rifugia nella casa di suo padre quando era piccolo dove troverà un antico manoscritto di sua nonna Carmen (Amparo Piñero). In Spagna la soap opera non ha riscosso particolare successo, non è detto che possa avere differente destino in Italia.