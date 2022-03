Isola dei Famosi 2022, spoilerato il nome dei nuovi eliminati: subito via dall’Honduras

Spuntano i nomi dei nuovi eliminati dall’Isola dei Famosi 2022. Infatti a breve lasceranno subito l’Honduras: andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi sta entrando sempre di più nel vivo. In rete infatti stanno spuntando i primi sondaggi per scoprire chi sarà il prossimo eliminato dall’Honduras. Scopriamo quindi cosa succederà nella prossima puntata: tutte le anticipazioni.

L’Isola dei Famosi su Canale 5 sta già entrando nel vivo, con i telespettatori pronti a partecipare ai sondaggi su chi sarà il prossimo eliminato dall’Honduras. Infatti all’interno della trasmissione in sfida ci saranno due coppie agguerritissime. Una di loro dovrà abbandonare l’isola principale e si dividerà. La prima coppia è composta da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, mentre l’altra è formata da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. La più votata, quindi, andrà immediatamente Playa Sgamada.

Nella seconda isola, i concorrenti troveranno gli altri eliminati che ora gareggiano come concorrenti singoli. Nell’ultima puntata a finire a Playa Sgamada sono stati Floriana Secondi e Antonio Zequila. Al termine dell’ultima puntata, poi, Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto. Andiamo quindi a vedere chi uscirà tra le coppie in nomination secondo i sondaggi, infatti proprio grazie alle percentuali il pubblico potrà farsi un’idea su chi finirà a Playa Sgamada.

Isola dei Famosi, gli eliminati secondo i sondaggi: le percentuali

Nella puntata di stasera, giovedì 31 marzo, potrebbe esserci un vero e proprio plebiscito. Infatti la coppia destinata ad uscire sembrerebbe essere quella formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. I telespettatori quindi sembra proprio che non vogliano i due sull’Isola dell’Honduras. Infatti nei sondaggi a votare contro la coppia è ben il 77% dei fan del reality. Il resto invece vuole che Carmen e il figlio rimangano in gioco. Infatti il risultato dei sondaggi è: Clemente Russo-Laura Maddaloni 77%; Carmen Di Pietro-Alessandro Iannoni 23%.

Madre e figlio, infatti, già dopo le prime puntate hanno mostrato di piacere al pubblico a casa, con la coppia che sta riscuotendo numerosi consensi. Specialmente Alessandro Iannoni sembra piacere sempre di più e sta riscuotendo una grande popolarità. Nonostante il grande successo, però, i due sono finiti nuovamente al televoto. Come sempre il web si è diviso, specialmente sulla nuova nomination per la Di Pietro ed il figlio. Nonostante siano finiti nuovamente in votazione, però, alla fine sembra proprio che madre e figlio rimarranno in trasmissione.