Manuel Bortuzzo lo ha appena rivelato a tutti: confessione meravigliosa! Le parole su Lulù sono state apprezzatissime dai fan

I due hanno regalato “spettacolo” all’interno della Casa del GF Vip e stanno proseguendo alla grande anche nella vita normale. Il riferimento alla loro “prima notte” è da brividi.

Se si pensa alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, di certo non si può non far riferimento a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ragazzi hanno costituito una coppia meravigliosa all’interno delle mura di Cinecittà e tra loro sembra essere scoppiato il vero amore. In molti sarebbero stati pronti a scommettere in una fine anticipata della storia, dopo lo spegnimento delle telecamere e il ritorno alla vita di tutti i giorni. Invece il nuotatore e la principessa continuano la loro convivenza a Roma e tutto sembra filare davvero nel migliore dei modi. Il 23enne triestino ha rivoluzionato il proprio appartamento nella Capitale per far spazio alla fidanzata, costruendo un vero e proprio nido d’amore.

Al settimanale Nuovo Tv Manuel ha voluto anche affrontare il tema legato alla prima notte trascorsa con l’ex gieffina, finalmente lontano dalle telecamere.

“E’ andato tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse“.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: com’è andata la loro prima notte lontano dalle telecamere

Il rapporto è talmente bello da spingerlo a pensare di creare una famiglia.

“Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

Tra le cose che Lucrezia deve migliorare c’è l’ordine, non proprio il suo forte. Ma di certo, come ribadito nell’intervista, con lei non ci annoia mai. Bortuzzo ha poi aggiunto: “Sappiamo quanto siamo innamorati. Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosi”.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip per entrambi, i ragazzi si sono concessi una vacanza a Napoli. Con loro c’era anche Clarissa, la sorella minore di Lulù, anch’essa ex concorrente del reality di Mediaset.

Al loro rientro hanno sistemato per bene la casa in cui ora vivono. L’appartamento, che Manuel condivide con suo padre, è diviso su due piani e quello di sotto è diventato ad esclusivo appannaggio dei due piccioncini. I fan sui social non smettono di seguirli un istante e continuano ad incoraggiare la loro unione.