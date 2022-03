Uomini e Donne, è scomparsa nel nulla: protagonista fa preoccupare il pubblico di Mediaset

Grande preoccupazione per una delle protagoniste di Uomini e Donne: Che fine ha fatto? La sua assenza si fa sentire.

Da ormai diverso tempo il fedelissimo pubblico di Uomini e Donne ha notato nel talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, l’assenza di una grande protagonista: fan preoccupati.

Ad aver fatto perdere le sue tracce al pubblico di Canale Cinque è l’opinionista Tinì Cansino. La 62enne di origini greche non si è mai messa troppo al centro dell’attenzione ma col suo modo di essere è riuscita comunque a farsi notare tanto da far avvertire adesso la sua assenza.

Intanto sul Magazine di Uomini e Donne la sua rubrica sui segni zodiacali è ancora attiva e questo lascia ben sperare: tra l’opinionista e i produttori del programma non c’è stata alcuna rottura ma soprattutto Tinì sta bene. Nonostante ciò, però, la 62enne manca dallo studio del dating show da circa quattro settimane e il mistero si infittisce.

Tinì Cansino scomparsa dallo studio di Uomini e Donne: a prendersi tutta la scena ci pensa la Cipollari

Non che cambiasse qualcosa con la Cansino in studio ma in sua assenza la Cipollari tiene accesi i riflettori su se stessa. Difatti, l’acerrima nemica di Gemma Galgani si è resa protagonista di un nuovo scontro con Franco e con Pinuccia. Addirittura la bionda opinionista ha lasciato lo studio perché profondamente colpita dall’infermiera in pensione.

Pinuccia Della Giovanna ha definito la Cipollari una “villana maleducata”. Nella storia di Uomini e Donne questa è stata la prima volta che l’ex di Kikò Nalli è apparsa così provata. Lo stesso Gianni Sperti ha sottolineato di non aver mai visto la sua collega reagire in quel modo con tanto di lacrime. La dama del trono over ha attaccato Tina Cipollari sulla sua educazione tirando in ballo la madre.