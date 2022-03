Ex naufraga de L’Isola dei Famosi lascia tutti senza parole. Ha messo la parola fine alla sua carriera televisiva.

Ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Era il 2004 quando Alessia Merz approdò in Honduras insieme a Francesco Facchinetti, Antonella Elia, Aida Yespica, Kabir Bedi, Totò Schillaci e Carmen Di Pietro tra i tanti.

Il suo esordio in tivù è avvenuto con Non è la Rai e la consacrazione a Striscia la Notizia come Velina. Seguirono altre partecipazioni a diversi programmi televisivi ma il successo arrivò recitando in film di successo come Ragazzi della notte, Panarea, Paparazzi e apparendo in diversi videoclip tra cui Tieni il tempo degli 883. Insomma, una carriera costellata di successi che l’hanno portata ad essere la più amata dal pubblico. È stata a lungo legata sentimentalmente al calciatore Giampiero Maini e nel 2005, dopo un anno di fidanzamento, si è sposata con il calciatore Fabio Bazzani, con il quale ha avuto due figli, Niccolò e Martina. Oggi però Alessia Merz, dopo qualche anno sabatico ha deciso di porre la parola fine alla sua carriera televisiva.

Isola dei Famosi, ex naufraga dice addio per sempre alla TV: da non credere

Ai microfoni del Corriere della Sera ha rivelato che “le proposte importanti ci sono anche per i reality”. “Mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express e anche all’edizione che è appena iniziata de L’Isola dei Famosi. Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!”.

Al contrario di tante altre sue colleghe, Alessia Merz ha lasciato il mondo dello spettacolo di sua scelta e non ha intenzione di ritornare in video. “Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione. Ho avuto la fortuna di partecipare a programmi molto noti e popolari ma lo show business è spietato e tanti colleghi si sono ritrovati fuori senza motivo, finendo anche in depressione. Personalmente ho fatto una scelta e mi piace. Ho vissuto due vite bellissime. Una che mi ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto; l’altra che mi rende felice come moglie e mamma. Oggi faccio i compiti con i figli, li sgrido quando c’è bisogno ma non sono una casalinga disperata”.