“Soffro di una malattia autoimmune”: ex di Belen Rodriguez allarma i suoi fan. Una serie di confessioni a cuore aperto, nessuno lo immaginava

Una confessione così lunga e così appassionata non l’avevamo ancora sentita. Ma evidentemente Antonino Spinalbanese ha pensato che fosse arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto e raccontare la sua vita negli ultimi due anni.

Difficile racchiudere tutto in 10 minuti postati su Instagram, ma in fondo c’è tutto quello che voleva raccontare. Dall’inizio della storia con Belen Rodriguez alla nascita di Luna Marì, dalla rottura alla sua rinascita. Con una confessione dolorosa ma importante, perché l’hai stylist porterà dietro un ricordo indelebile di questa storia.

Tutto è cominciato quando credeva che fosse finita perché da poco aveva perso suo padre al quale era molto legato. Poi però era arrivata Belen come un ciclone che ha stravolto la sua vita ed era impossibile resisterle. Solo che lui non aveva messo in conto tutto il clamore mediatico che accompagnava la sua fidanzata o forse credeva di poter reggere la pressione. “I tuoi problemi di cuore non sono più solo tuoi, diventano titoli di quotidiani e riviste. Qualcosa di strano per uno riservato come me, ma l’amore è forte e ha reso normale una vita sotto ai riflettori”.

Ex di Belen Rodriguez allarma i suoi fan: dalla caduta alla rinascita, ecco come sta

La felicità per il pensiero di diventare padre, ma dalla nascita di Luna Marì è cambiato tutto, in peggio. Lui ha cominciato a patire lo stress, ha perso chili sui chili quasi senza accorgersi che stava succedendo e a causa della sua stanchezza psicofisica è caduto incrinandosi due costole. Infine l’incidente in autostrada, per non essersi accordi di un pneumatico abbandonato.

Niente di grave apparentemente e invece la diagnosi è stata durissima. Un paio di giorni dopo, tenendo in braccio la figlia ha cominciato ad accusare dolori all’intestino e dopo il ricovero la notizia: “Soffro di una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita. Dopo la notizia, mi sdraio nel letto, rimango in ospedale per 10 giorni e pensavo a molte cose, ma la più ricorrente era perché, perché tutto insieme?”.

L’addio a Belen, anche se continua a vedere la figlia, è stato fisiologico. Ma per fortuna ha trovato Andrea, un vecchio amico: “Mi ha ricordato che dopo il momento di sofferenza arriva sempre la gloria”. E da lì è cominciata la sua voglia di rinascere, aiutato dall’amico che lo segue professionalmente. “Ciò che conta è superare il dolore” e lui lo sta facendo.