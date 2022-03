Uomini e Donne, lotta contro il cancro per ex protagonista: “Si è esteso”

Periodo difficile per un’ex protagonista di Uomini e Donne: la notizia del cancro lascia tutti senza parole

A distanza di tempo ex tronista di Uomini e Donne è tornata su Instagram per aggiornare i propri fan sul difficilissimo periodo che sta attraversando. Il carcinoma però non è l’unico problema che la attanaglia.

A distanza di tempo l’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Artosin, è tornata su Instagram per una diretta con i propri follower. La schedina di ‘Quelli che il calcio’ ha rivelato il motivo della sua assenza sui social lasciando tutti interdetti. Nell’ultimo periodo si è ritrovata ad affrontare una delle sfide più difficili della sua vita: la lotta contro il carcinoma.

“Tutto è nato 6 anni fa, forse a causa di un piercing che avevo al naso e che poi ho tolto. Quando ero incinta di Ismaele si formò una specie di palla nel naso. Il dermatologo mi disse che era un carcinoma”, ha chiosato la 40enne. Angela si sottopose così al primo intervento la cui risposta dell’esame istologico arrivò a distanza di quattro mesi: “Ha fatto il giro del mondo il mio esame. Mi dissero che i margini non erano sani. Ho subito così un altro intervento e da allora sono stata sempre sotto controllo”.

Angela Artosin e il cancro: “E’ una lotta con i coltelli”

Dopo i primi due interventi Angela Artosin è stata sempre sotto controllo. Un mese fa, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto che il carcinoma è tornato: “Questa volta dalla punta del naso si è esteso fino alla base dell’occhio. Mi sono dovuta rioperare”. In diretta su Instagram ha raccontato che oggi, armandosi di tanto coraggio, si è cambiata da sola la medicazione sul naso ma lo scenario non è stato dei migliori: “L’ala destra del naso non c’è più”.

La 40enne presto dovrà sottoposi ad altri interventi: “Non è facile, dovrò fare un altro intervento con un innesto. Verrà preso un campione di pelle, probabilmente dalla fronte, fatto della forma del naso. Quindi mi ritroverò con una cicatrice sulla faccia e una sulla fronte”, ha chiosato l’ex schedina rivelando uno dei suoi timori più grandi, ovvero, l’anestesia totale. Angela ha raccontato che ogni volta l’ha fatta stare malissimo.

Adesso la Artosin è in attesa di sapere se questa volta il carcinoma le è stato raschiato del tutto. Intanto per la 40enne il cancro non è l’unico problema che si è presentato in quest’ultimo periodo. Difatti, Angela ha dovuto affrontare anche la separazione dal marito e la perdita del suo papà. L’ex tronista di Uomini e Donne, prima di chiudere la diretta su Instagram ha ringraziato i fan per l’affetto che ogni giorno le dimostrano: “Vi sono debitrice!”, aggiungendo che questo non è un periodo facile. “E’ una lotta con i coltelli”, ha concluso la Artosin.