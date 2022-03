Oggi è una delle protagoniste de l’Isola dei Famosi ed è amatissima: la riconosci?

La bambina nella foto, così sorridente e dolce, oggi è una delle protagoniste de l’Isola dei Famosi.

La protagonista dello scatto in evidenza nasce il 5 maggio 1977 a Roma. Cresce con i genitori che si separano quando lei è molto piccola e soffre della tossicodipendenza della madre. Tale situazione la porta ad entrare in collegio, dove passa l’adolescenza.

Raggiunta la maggiore età inizia a lavorare come animatrice e cameriera e nel 2003 entra nella casa del Grande Fratello, la terza edizione del programma, e vince il reality. L’anno successivo tenta il bis entrando nel cast de La Fattoria. Questa esperienza sarà positiva anche se non ne è uscita vittoriosa. Da allora però, dopo un primo periodo prolifico che l’ha vista ospite in tante trasmissioni televisive, si dedica al suo locale a Milano Marittima.

Torniamo però a parlare della sua carriera che, come anticipato nelle precedenti righe, ha avuto inizio dopo il collegio, quando ha raggiunto la maggiore età. Per guadagnarsi da vivere inizia a lavorare come animatrice nei villaggi turistici e come cameriera. Nel 2003 arriva la sua grande occasione e, all’età di 26 anni, entra nella casa del Grande Fratello 3. Nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia si mostra subito per quella che è e si impone con il suo carattere schietto e sincero. I più ricorderanno che i suoi coinquilini, fra i tanti, furono Luca Argentero, Pasquale Laricchia, Marika Suppa e Marianella Bargilli.

Oggi è una delle protagoniste de l’Isola dei Famosi: la riconosci?

L’anno dopo partecipa alla prima edizione de La Fattoria. Nel cast, oltre a lei, erano presenti Domenico Fioravanti, Donatella Rettore, Flavia Vento e Loredana Lecciso. Dopo aver partecipato a questi due reality si è dedicata a tempo pieno alla gestisce del suo locale, Stork, a Milano Marittima ed è proprietaria anche di un’osteria a Roma chiamata Osteria degli artisti. Una vita quasi completamente ritirata, televisivamente parlando, se non fosse per le apparizioni nei programmi di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista. Quest’anno però ha voluto rimettersi in gioco partecipando a L’Isola dei Famosi 2022 e divenendo immediatamente una delle più amate dal pubblico. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Floriana Secondi.