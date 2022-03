Ilary Blasi-Totti, che frecciata a Simona Ventura: nessuno se lo aspettava

Ilary Blasi avrebbe mandato una frecciata a Simona Ventura, che aveva commentato la presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti. Ecco cosa ha detto a riguardo la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2022.

Come ha fatto notare la stessa Ilary Blasi, il gossip riguardo la presunta separazione da Francesco Totti è uscito proprio in concomitanza dell’invasione della Federazione Russa in Ucraina. La conduttrice non ha fatto mistero di non aver gradito quanto ha letto, ma ha anche spiegato che ormai è quasi abituata a leggere notizie non vere a riguardo.

Secondo Ilary Blasi i giornalisti scriverebbero spesso di notizie riguardanti Francesco Totti perchè è un nome che garantisce “la ribalta“. Ha anche spiegato che non può sempre passare il tempo a smentire notizie false, e spiega che secondo lei tutto è nato da quando non sono state condivise foto che la mostravano alla festa di compleanno di Totti.

Ilary Blasi-Totti, crisi smentita di nuovo: arriva la frecciata

Ilary Blasi ha voluto ribadire che non ritiene necessario pubblicare ogni istante della sua vita sui social media. Ad ogni modo, dopo il compleanno di Francesco Totti ha raccontato di essere volata insieme a lui a Parigi per una breve vacanza. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha spiegato che, se i giornalisti avessero qualche prova, l’avrebbero pubblicata.

Nell’intervista a Il Fatto Quotidiano, Ilary Blasi ha anche spiegato con la sua solita schiettezza cosa ne pensava di quanto aveva scritto sui propri canali social la conduttrice Simona Ventura. La moglie di Francesco Totti sembrerebbe non aver gradito il suo messaggio e di essere rimasta infastidita dal clamore mediatico suscitato.

Il messaggio di Supersimo che non è piaciuto: cosa c’è scritto

Ilary Blasi non ha esitato a commentare con la sua solita schiettezza quando scritto tempo fa da Simona Ventura su Instagram: “Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh“. Ha anche aggiunto che non è stata la sola persona ad essersi espressa riguardo una notizia che lei giudica inesistente.

Simona Ventura, in realtà, aveva colto questa occasione per rivelare qualcosa che sembra molto personale. La conduttrice di Citofonare Rai 2 sembrava aver messo in guardia Totti e la Biasi da persone a loro molto vicine che potrebbero in realtà inasprire ancora di più il loro rapporto. Sarebbe quello che è successo nella sua separazione da Stefano Bettarini?

Ecco il messaggio pubblicato da Simona Ventura su Instagram: