Netflix, fulmine a ciel sereno: non esisteranno mai più per tutti i clienti!

Nuova terrificante mazzata per tutti gli utenti di Netflix, che dovranno dire addio a diversi prodotti. Andiamo quindi a vedere quali serie diranno addio.

La piattaforma di streaming video ha deciso di dire addio ad una serie di film e fiction, a causa del contratto in scadenza. Un vero e proprio colpo basso per tutti gli utenti, appassionati di questi prodotti. Scopriamo quindi quali saranno le serie che abbandoneranno la piattaforma.

Continua ad aggiornare il suo catalogo Netflix, che purtroppo ha dovuto comunicare l’addio di numerosi film e serie televisive. Infatti la piattaforma di streaming video ogni mese aggiorna il suo catalogo, andando quindi a cancellare serie, film e documentari. Sono diversi i prodotti amati che non potranno più essere visualizzati dal mese di aprile. Infatti si tratta per la maggior parte di film della Marvel, pronti a passare in esclusiva su Disney Plus. Andiamo quindi a vedere quale saranno le opere che questo mese abbandoneranno il colosso.

Netflix, addio a numerosi prodotti della Marvel: la lista completa del mese di Aprile

Come abbiamo ampiamente anticipato sono tanti i film e le serie televisive che lasceranno tra pochi giorni la piattaforma. Gran parte di questi addii riguardano i prodotti Marvel. Infatti non saranno più disponibili ad aprile: Marvel’s Daredevil, Marvel’s Iron Fist, Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage, Marvel’s The Defenders, Marvel’s The Punisher ed Agents of S.H.I.E.L.D.

Tra le altre serie televisive che abbandoneranno Netflix troviamo anche: Pose, Il caso O. J. Simpson, L’assassinio di Gianni Versace, Soundtrack, The Dragon Dentist, Julius Jr., Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johny e i suoi amici e Sylvanian Families: I deliziosi mini episodi!.

Sono numerosi anche i film che diranno addio. Nella lista di pellicole che lasceranno la piattaforma troviamo: 5 è il numero perfetto; Al vertice della tensione; Anaconda; Blow; Cemento armato; Cuore artico; Da ladro a poliziotto; Easy Girl; Final Destination; Final Destination 3D; Final Destination 5; First Sunday – Non c’è più religione!; Godzilla (2014); I poliziotti di riserva; Il sangue in bocca; In questo angolo di mondo; Mi presenti i tuoi?.

Ma non solo, infatti abbandoneranno il catalogo anche: Mister Bugia FilmMy All American; Nila; Non aprite quella porta (2003); Pasolini; Radio Rebel; Resident Evil: The Final Chapter; Scemo & più scemo; Senza domani; Stai lontana da me; Suspiria; Sylvanian Families: Tutti sognano di volare Takers; The Equalizer – Il Vendicatore; The Exorcism of Emily Rose; The Foreigner; The Social Network; The Truman Show; V per Vendetta ed infine Zohan – Tutte le donne vengono al pettine.