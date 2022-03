Valentina Ferragni, non c’è pace in famiglia: “L’ho scoperto sei mesi fa” – FOTO

Un brutto periodo per la famiglia dei Ferragnez che stanno affrontando qualche problema di salute di troppo: ora parla Valentina

Valentina Ferragni è quella che più somiglia a sua sorella Chiara, da un punto di vista estetico, ma soprattuto lavorativo e come l’influencer milanese anche lei condivide spesso la sua quotidianità sui social, nel bene e nel male.

Un periodo alquanto buio per la famiglia dei Ferragnez, in particolare per Chiara che sta provando a reggere la pressione di quello che le sta accadendo intorno. Mentre suo marito è stato operato al San Raffaele di Milano nelle scorse ore, sua sorella Valentina è uscita allo scoperto sul suo profilo Instagram con tanto coraggio.

Per la famiglia più amata del web non si può dire certo di un periodo molto felice, tra un problema e l’altro c’è in ballo la salute che è la cosa più preziosa, al di là di ogni business o follower che li seguono. È proprio Valentina, insieme al fidanzato Luca Vezil, che nelle scorse ore ha pubblicato delle stories in compagnia di Leone e Vittoria, oggi che è il compleanno della piccola, mentre Chiara è in ospedale da Fedez. Non è tutto, perché a precedere delle stories dolcissimi c’è una confessione da parte della sorella di Chiara.

Valentina Ferragni allo scoperto su Instagram: “Ho scoperto di avere molti fibromi nel seno”

Mascherina e felpona per Valentina Ferragni che aggiunge la posizione alla Clinica Mangiagalli di Milano per poi scrivere: “Oggi visita ecografia mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni 6 mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne “conoscono”)”.

Le parole di Valentina hanno allarmato i fan, soprattutto visto e considerato il brutto periodo che sta affrontando la famiglia. In più la sorella di Chiara ha aggiunto: “Anche se non ho parentela con tumori al seno o ovaie (per fortuna) è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano”.

Da qui poi lancia un messaggio molto importante rivolto principalmente al pubblico femminile: “Mi raccomando ragazze, tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate da un medico se sentite nel seno delle palline o cose strane. Fatevi controllare anche se siete giovani. La prevenzione salva le vite”.