Ucraina, Crucioli (Alternativa) a iNews24: “Con intervento di Zelensky, l’Aula del Parlamento utilizzata come scenografia”

“È inammissibile che nella casa del Parlamento, intervenga il presidente ucraino Zelensky e venga data la parola solo al Capo dell’esecutivo, senza la possibilità di un dibattito parlamentare”. Così Mattia Crucioli, senatore di Alternativa, partito che ha deciso di non partecipare all’intervento di Volodymyr Zelensky in Aula oggi, martedì 22 marzo. “L’Aula del Parlamento viene utilizzata come scenografia”, aggiunge ai microfoni di iNews24.

Perché Alternativa non sarà presente domani in Aula durante l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky?

“Trovo decisamente inammissibile che l’Aula venga utilizzata come scenografia e non come luogo di dibattito e assunzione di decisioni. Nella casa del Parlamento verrà data la possibilità di parola solo al Capo dell’esecutivo senza un dibattito. I parlamentati non potranno esprimere opinioni su ciò che dirà il presidente ucraino”;

Crede che si tratti di una forma di propaganda da parte di Zelensky?

“Questa diretta poteva essere trasmessa a Palazzo Chigi, non in Parlamento se i parlamentari non possono parlare. Si tratta di una strumentalizzazione del luogo e del ruolo del Parlamento”;

Qual è la posizione di Alternativa sulla crisi ucraina?

“Siamo sempre stati contrari all’invio di armi all’Ucraina. Troviamo la decisione del Governo irresponsabile e controproducente, in primis per la popolazione ucraina. Gettare benzina sul fuoco non è il modo per spegnere l’incendio”;

Cosa avrebbe dovuto fare l’Italia?

“Sarebbe stato molto più utile conservare la neutralità per arginare ogni pericolo di un’escalation militare anche in altri Paesi e il rischio del nucleare. Forte di questa neutralità poi, l’Italia avrebbe potuto inviare diplomatici e arrivare a una mediazione tra le parti coinvolte dopo averle ascoltate, sulla base di un reciproco riconoscimento delle posizioni. Le richieste della Russia non sono neanche state prese in considerazione nel nostro Parlamento. Invece, forti della neutralità, avremmo potuto considerarle e valutare su quali di queste mediare”;

Qual è la posizione di Alternativa sulla decisione di Putin di invadere l’Ucraina?

“Nel rispetto della nostra Costituzione, ripudiamo la guerra. Un conflitto non può essere un metodo di risoluzione delle controversie. Ma condannare la Russia non implica essere d’accordo con l’invio delle armi in Ucraina”;

Senza l’invio delle armi da parte dell’Europa e dell’Occidente, l’Ucraina non avrebbe potuto difendersi dall’invasione russa e sarebbe stata costretta alla resa.

“Anche se noi non avessimo inviato le armi, Putin avrebbe comunque invaso l’Ucraina. Il punto è se preferiamo arrivare a tutti i costi alla pace anche se non del tutto giusta, o se è meglio una guerra che provoca lutti e centinaia di morti tra i civili. Il vero tema è perché si è arrivati all’invasione da parte della Russia”;

Si spieghi…

“La Russia, nella sua storia, non ha mai avuto remore a risolvere le controversie internazionali a colpi di carri armati. Ma allo stesso tempo l’Occidente e la Nato hanno avuto atteggiamenti che condividono la responsabilità di questo conflitto. Nel 2014 l’Occidente ha assunto una posizione imparziale. In secondo luogo, l’espansione della Nato ad Est si poteva evitare, riducendo il rischio della guerra”;

La Russia continua ad inviare il gas, ma è comunque è in corso la crisi energetica.

“Anche per questo trovo irresponsabile la posizione dei politici europei ed italiani che, con una superficialità a dir poco allarmante, inviano armi e decidono sanzioni molto pesanti che rischiano di mettere in ginocchio l’economia italiana. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno una sensibilità di gran lunga diversa e stanno mandando l’Europa a fare una guerra economica, che avrà conseguenze più per noi che per loro”;

Mosca ha minacciato l’Italia di “conseguenze irreversibili” se prenderà parte al prossimo pacchetto di sanzioni, ricordando l’aiuto che Putin ha dato a Bergamo durante la fase più difficile della pandemia Sars-CoV-2

“Anche per questo dico che l’Italia avrebbe dovuto assumere una posizione di neutralità. Nel momento in cui ci fossimo fatti promotori di un negoziato assistito da una posizione di non partecipazione, seppur indiretta attraverso l’invio di armi, avremmo evitato il problema delle ritorsioni. Questa posizione invece, aumenta il rischio che la guerra si estenda ma anche di ritorsioni economiche”.