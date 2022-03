Potenza “invasa” dai trattori: protesta della Coldiretti contro i rincari su energia e materie prime

Sono 131 i trattori che la Coldiretti ha portato in piazza, a Potenza, per protestare sotto la Regione Basilicata contro il rincaro di energia e materie prime. Gli agricoltori, inoltre, hanno montato una stalla con animali, tra cui pecore, bovini e asini, per rimarcare come il settore primario stia vivendo un momento difficilissimo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. "Non ci ha fermato il covid, ci provano gli speculatori", è uno degli slogan della manifestazione. Alla Regione Basilicata è stato chiesto di usare " i finanziamenti delle compensazioni petrolifere per sostenere le imprese agricole."