La pupa e il secchione show, arriva anche una protagonista del GF Vip 6

Durante la seconda puntata de La pupa e il secchione show, che andrà in onda il 22 marzo, ci sarà anche una protagonista del GF Vip 6. Ecco di chi si tratta e quale ruolo rivestirà all’interno del programma dove c’è già Soleil come opinionista.

Il 22 marzo andrà in onda la seconda puntata de La pupa e il secchione show. La puntata di esordio ha realizzato oltre due milioni di spettatori ed ha avuto picchi del 20% di share, nonostante durante la stessa serata fossero trasmesse una partita di Champions League e la fiction Rai Studio Battaglia, che ha conquistato il podio degli ascolti.

L’impressione generale che ha avuto il pubblico de La pupa e il secchione show è che il programma manchi di originalità. In tanti, infatti, hanno visto nel nuovo format della trasmissione un mix fra Live – Non è la D’Urso, il GF Vip ed il programma americano da cui è nata la trasmissione italiana, ovvero Beauty and the Geek.

La pupa e il secchione show: chi farà la pupa nella seconda puntata del reality del 22 marzo?

Ha suscitato molto clamore il malore della pupa Paola Caruso a causa della sua allergia agli acari. Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la showgirl diventata famosa ad Avanti un altro! avrebbe deciso di ritirarsi definitivamente da La pupa ed il secchione, proprio a causa del suo problema di salute.

Nella seconda puntata del reality show, dovrebbe esserci invece una pupa che arriva direttamente dal GF Vip 6, ed è arrivata alle fasi finali della trasmissione. Si tratta di Lulù Selassié: il 22 marzo farà parte del programma di Barbara D’Urso insieme ad una sua ex compagna di avventura. Mentre Soleil Sorge sarà opinionista, lei invece farà la pupa.

Lulù debutta in Tv: sarà l’inizio di una lunga carriera?

La presenza dell’ex concorrente del GF Vip a La pupa e il secchione dovrebbe durare solo una serata. Secondo le indiscrezioni, Lulù Selassié sarà determinante con la sua presenza per la classifica finale della puntata, e quindi anche per il destino delle coppie di pupe e secchioni che partecipano alla trasmissione di Italia 1.

Dunque per Lulù Selassié potrebbe prospettarsi la prima avventura televisiva dopo l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini. Da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello, lei e Manuel Bortuzzo non si sono più lasciati. Sono già andati a convivere nella casa di Roma di lui, dove hanno un intero piano a loro disposizione.

Ecco le coppie de La pupa e il secchione che si sono formate dopo la prima puntata: