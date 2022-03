Caro benzina, Trancassini (FdI) a iNews24: “Cingolani lancia ipotesi, ma non indica la rotta”

"“Va riattivata la politica energetica. Non possiamo sapere quanto durerà la crisi ucraina. Dobbiamo riattivare le nostre potenzialità e chiedere all’Europa di tenere conto che le sanzioni non distribuiscono conseguenze eque e per questo deve esserci una compensazione dal punto di vista del peso che si sopporta", aggiunge il deputato.

“Il ministro Roberto Cingolani in Senato ha semplicemente descritto la situazione della crisi energetica, ma non ha indicato una soluzione”. Così, ai microfoni di iNews24, il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, sull’intervento del ministro della Transizione ecologica: “Ha lanciato l’ipotesi dell’accisa mobile senza entrare nel merito, mentre registriamo il continuo grido delle imprese in difficoltà”.

Al vaglio del Governo c’è l’ipotesi di un’accisa mobile per contenere l’impatto dei carburanti sui consumatori finali.

“Cingolani ha lanciato questa ipotesi senza entrare nel merito e ciò dà un po’ la dimensione del problema. In Senato si è limitato a descrivere la situazione ma non ha indicato una rotta, come invece hanno già fatto altri Paesi, adottando correttivi e prendendo decisioni. Dal punto di vista della crisi energetica, delle imprese, delle pensioni e anche delle grandi opere, la situazione è drammatica. Siamo di fronte a un’emergenza enorme e un ministro in questa situazione non può lanciare ipotesi, ma deve indicare la rotta”;

Perché dice che la situazione è drammatica?

“Il Governo dei migliori, di fronte a determinate situazioni, dovrebbe adottare misure tempestive. Il fattore tempo è determinante. Oggi noi registriamo il continuo grido delle piccole, medie e grandi imprese che sono in difficoltà per un costo che è raddoppiato o triplicato. Sono a rischio le opere, è a rischio il Pnrr e questo non ce lo siamo ancora detti, ma l’aumento dei costi delle materie prime mette in serio dubbio tutto ciò che è stato programmato qualche tempo fa”;

Compensare la riduzione delle accise con l’Iva sarebbe una soluzione che può essere adottata anche nel lungo periodo?

“La sensazione è che la politica tiri a campare. Questo emerge anche guardando come gli altri Paesi stanno affrontando la crisi energetica. Il Governo oggi non ha dato l’impressone di avere il timone ben saldo tra le mani. Ma in questo momento le imprese hanno bisogno di un Governo che dia la certezza che non ci si è smarriti”;

Cosa si è sbagliato nella politica energetica fino ad oggi?

“Dobbiamo riconoscere che l’agenda dell’Italia negli ultimi anni è stata fallimentare. Stiamo peggio di tutti perché abbiamo messo in campo una politica energetica inadeguata rispetto alle prospettive e alla possibilità di avere una certa indipendenza”;

Come affrontare adesso il problema, adesso che si è aggiunta anche la crisi in Ucraina?

“Va riattivata la politica energetica. Non possiamo sapere quanto durerà la crisi ucraina. Dobbiamo riattivare le nostre potenzialità e chiedere all’Europa di tenere conto che le sanzioni non distribuiscono conseguenze eque e per questo deve esserci una compensazione dal punto di vista del peso che si sopporta. Dalle conseguenze economiche del conflitto tra Russia e Ucraina, noi usciremo più penalizzati di altri Paesi e l’Europa deve metterci nelle condizioni, nel breve periodo, di disporre di risorse economiche per affrontare l’emergenza”.