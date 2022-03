Bollette luce e gas, alcuni trucchi per pagare di meno: fate attenzione. Non tutti sono efficaci ma se usati correttamente possono aiutarci

La guerra in Ucraina ha spinto gas e luce oltre ogni soglia di guardia. Al di là degli aiuti del Governo possiamo fare anche qualcosa da par nostro per mitigare la situazione.

Il rincaro di luce e gas era già stato annunciato prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Alla fine del 2021 i rapporti tra l’Unione Europea e la Russia avevano portato ad uno stallo sulle trattative per l’approvvigionamento energetico da Mosca. Si calcolava un rincaro di circa il 40% a famiglia, quantificabile con una cifra media di circa 1000 euro in più ogni 12 mesi. L’invasione di Putin e l’aggravarsi del conflitto non hanno fatto altro che peggiorare la situazione per tutti i cittadini europei, in particolar modo in Italia. Le nostre bollette erano già di media superiori agli altri abitanti comunitari e ora sono diventate letteralmente ingestibili. Il gas ha toccato picchi del 60% di rincaro, mentre per la luce ci attestiamo attorno al 50%. Come se non bastasse, gli analisti parlano di un contesto internazionale instabile che potrebbe aggravare ulteriormente il peso economico sulle tasche degli italiani.

Bollette luce e gas, tutti gli escamotage per pagare meno: come fare

Il fondo da 5 miliardi di euro, messo in campo dal Governo Draghi, sarà rivisto verso l’alto, con l’immissione di ulteriori 7-10 miliardi di euro (se ne discuterà in queste ore nel Consiglio dei Ministri).

Mentre si aspettano buone nuove per quanto concerne i bonus istituzionali, nel frattempo i cittadini (e gli imprenditori) provano a fare di necessità virtù, con qualche accortezza extra.

Per ottimizzare la spesa si consiglia ad esempio di utilizzare macchine di nuova generazione, evitare sovraccarichi di elettricità ed utilizzare fonti di energia rinnovabile. Tutto questo può fornire un taglio del 10% dei costi, non poco alla fine dell’anno.

Sia per quanto riguarda le bollette relative al gas che per quelle della luce, un altro modo per contenere la spesa è quella di evitare la spedizione delle fatture da pagare. Tutti gli italiani possono infatti utilizzare le fatture telematiche, risparmiando così sui costi extra generati da bonifici o vaglia postali. Ogni escamotage può essere fondamentale in questo momento.