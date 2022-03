Russia-Ucraina: cosa contiene la bozza di pace in 15 punti

Kiev rinunci ad entrare nella Nato e si impegni a non avere basi militari o armamenti stranieri sul proprio territorio in cambio di protezione di alleati come Usa, Turchia e Regno Unito. Sono alcuni dei 15 punti della bozza di pace tra le delegazioni russa ed ucraina pubblicata dal Financial Times, che fa riferimento a fonti coinvolte nelle trattative.

Il Cremlino smentisce

Il Cremlino ha prontamente fatto sapere che “è troppo presto” per arrivare agli accordi. Secondo il quotidiano le parti coinvolte hanno fatto “significativi progressi” sull’ipotesi di pace. Il principale ostacolo sembra essere la natura delle garanzie occidentali sulla sicurezza dell’Ucraina e il fatto che queste possano essere accettate da Mosca, così come lo status dei territori ucraini sequestrati dalla Russia nel 2014.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha detto al Financial Times che qualsiasi accordo prevede in ogni caso che “le truppe della Federazione Russa lascino il territorio dell’Ucraina”, sotto attacco dal 24 febbraio.