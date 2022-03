GF Vip 6, racconto choc di Barù: la regia abbassa l’audio e cambia scena

Racconto choc al GF Vip 6. Barù confessa un dramma del suo passato ma dalla regia abbassano l’audio: cos’è successo

Nuovo momento di grande intimità tra Barù e Jessica Selassié. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è riavvicinato alla principessa etiope per raccontarle un dramma del passato: il bullismo.

Tra Jessica Selassié e Barù c’è un rapporto molto conflittuale ma nelle ultime ore il gieffino ha sorpreso tutti. Come riporta Blogtivvu, l’appassionato conoscitore di vini e di enologia ha aperto il suo cuore alla principessa etiope raccontandole alcune esperienze che nel passato l’hanno negativamente segnato.

Barù ha affermato di essere stato vittima di bullismo: “Ero privilegiato, avevo tutto.. Ed anche se ero vittima di bullismo ero grosso e me la cavavo sempre. Stavo bene, c’era altra gente che stava molto peggio di me, sì!”. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha così affermato che il suo dramma risale al periodo dell’adolescenza e dell’infanzia.

Barù Gaetani, confessione choc nella casa: perché la regia ha silenziato il gieffino e cambiato scena

“Riguarda la mia adolescenza ed anche infanzia, sì!”, ha detto Barù a Jessica Selassié sottolineando il periodo a cui risale il suo dramma. Ebbene, nella Casa del GF Vip 6 l’appassionato conoscitore di vini e di enologia ha deciso di aprire il cuore alla principessa etiope e le sue parole hanno sconvolto il pubblico da casa.

Ma nonostante tutto Barù ha rivelato di essersela sempre cavata: “Poi da ogni cosa brutta nascono tante cose belle, quindi che devo dire? Non lo so, non lo so!”. Il discoro del gieffino però sarebbe stato interrotto dalla regia per motivi a noi ancora sconosciuti. Come ha fatto notare Blogtivvu, il microfono di Barù Gaetani è stato silenziato fino a poi cambiare la scena. Staremo a vedere se domani, lunedì 14 marzo 2022, Alfonso Signorini in trasmissione deciderà di tornare sulla questione.