Domenica In, Mara Venier costretta a chiedere scusa: che gaffe di Amanda Lear! – VIDEO

Tristissima gaffe di Amanda Lear in diretta a Domenica In con conseguenti scuse di Mara Venier che al momento non si è accorta di quanto detto

Mara Venier in forte imbarazzo quando è stata avvisata di quanto è accaduto si è vista costretta a chiedere scusa al suo pubblico. Amanda Lear ha fatto una terribile uscita insultando un’attrice australiana.

Come ogni domenica, Mara Venier è tornata con una nuova puntata di Domenica In che ha visto ospiti Riccardo Cocciante, Gemma Calabrese, Amanda Lear e Matteo Bocelli tra gli altri. Non tutto è andato come previsto e, anzi, la cantante francese è stata al centro di polemiche a seguito della sua intervista.

Con la padrona di casa, infatti, Amanda Lear ha avuto modo di ripercorrere tutta la sua carriera e la sua vita personale, con i tanti amori. Senza dubbio un personaggio sui generis e lo si è appreso non appena, proprio appena cominciata l’intervista, ha ammesso: “Ho fatto di tutto. Ho fumato, mangiato, bevuto, mi sono drogata, rimorchiato dei ragazzi pazzeschi. Non ho rimpianti”.

Domenica In, la frase choc di Amanda Lear: “Sembra una mign***a ucraina”

Mentre parlava degli amori del passato, Amanda Lear ha avuto modo di approfondire il suo periodo passato accanto a Salvador Dalì. Proprio del pittore spagnolo uscirà un film nel 2022 in cui il personaggio principale è interpretato da Ben Kinglsey e ci sarà spazio anche per un’attrice australiana che interpreterà la cantante francese, Andreja Pejić. È a proposito di quest’ultima che Amanda Lear ha fatto un passo falso: “Sembra una mign***a ucraina”, ha detto in diretta a Domenica In. Mara Venier che è evidente non aver capito ciò che è stato detto, chiede di ripetere e la Lear corregge il tiro: “Sembra una James Bond girl”.

È soltanto dopo la pubblicità a seguito dell’uscita di Gemma Calabrese che Mara Venier è stata evidentemente allertata dal dietro le quinte su quanto detto ed ha voluto precisare: “Non vorrei tornare al discorso, ma mi sono trovata in imbarazzo per l’uscita infelice di Amanda Lear. Chiedo scusa io, anche se c’entro molto poco, ma mi sento in dovere di chiedere scusa a tutte le donne, ma soprattutto a quelle ucraine che sono nel nostro cuore da settimane”.