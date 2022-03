Uomini e Donne, paura per un noto volto: terribile incidente in moto – FOTO

Terribile incidente in moto per uno dei volti che Uomini e Donne ha ospitato per un lungo tempo: forte spavento e corsa in ambulanza

Foto da paura su Instagram, lo spavento suo e dei fan per l’incidente in moto: l’ex volto noto del dating show di Maria De Filippi ha fatto preoccupare tutti. In particolare, lo scatto in ambulanza ha creato il caos.

Soltanto qualche mese fa l’abbiamo seguita assiduamente ad Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Fioravanti, oggi Noemi Baratto è stata vittima di un incidente che poteva essere mortale. La corsa in ambulanza ed il foto racconto ai suoi follower in seguito alla brusca caduta che poteva costarle la vita.

Su Instagram, l’ex corteggiatrice del dating show ha scritto: “Ciao ragazzi, volevo dirvi che in questi giorni sarò assente perché ieri io ed un mio amico abbiamo fatto un incidente in motocicletta. Sto male, sono stata tutta la serata di ieri fino all’1 e mezza di notte in ospedale”. E poi il duro sfogo, presumibilmente nei confronti di chi li ha colpiti: “Alle persone che prendono la patente da poco o che non sono capaci di guidare in giro per la città non gli dovrebbe essere concesso l’utilizzo dell’automobile, succedono cose gravi e ci rimettono persone che non hanno colpe”.

Uomini e Donne, Noemi Baratto ‘volata dalla moto’: le sue condizioni

La vecchia scelta di Matteo Fioravanti -con cui è poi finita male- che è stata da poco beccata in un bacio con Joele Milan, ha raccontato di quanto è accaduto: “Sono volata dalla moto, ho perso il casco e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati. Sono caduta di testa e schiena. Fortunatamente mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora”.

Nonostante Noemi non abbia specificato l’entità delle sue ferite, di certo è andata meglio di quel che sarebbe potuto essere considerando le botte prese. Alla fine è stato un gran spavento per lei e la persona alla guida di cui non si conoscono i dettagli perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata estremamente riservata a riguardo.