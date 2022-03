GF Vip 6, Alex Belli dice no al “Rutto Libero”: incredibile attacco

Alex Belli ha preso una dura posizione riguardo quanto è successo all’interno della casa del GF Vip 6. Ecco come ha reagito alle parole di un inquilino che avrebbe fatto alcune dichiarazioni che riguardano lui e Delia Duran.

Il 14 marzo sapremo chi è il vincitore di questa edizione del GF Vip 6. Nel frattempo, i concorrenti rimasti ancora all’interno del gioco hanno iniziato a dichiarare apertamente le loro strategie. Jessica, ad esempio, ha detto di puntare alla finale, ma solo per i soldi in palio. Queste dichiarazioni solleverebbero dei dubbi sulla sua situazione economica.

Altri vip, invece, hanno iniziato ad immaginare il loro ritorno alla vita normale, forse perchè non si sentono fra i favoriti del gruppo per la vittoria. Fra questi c’è Barù, che nel corso di una conversazione ha fatto sapere come vedrebbe una probabile reunion od una frequentazione con i suoi attuali compagni del reality show.

GF Vip 6, Alex Belli contro Barù: reazione immediata

Mentre sembra ormai sempre più chiaro che Barù stia giocando con Jessica fingendo un amore che non esiste, ha sorpreso sapere che il nipote di Costantino Della Gherardesca non vorrebbe proprio incontrare una donna ha cui ha rivolto più volte degli apprezzamenti. Parlando in salotto, infatti, ha detto apertamente di non voler frequentare Delia o Alex.

La schiettezza di Barù lascia davvero sorpresi. Rivolgendosi ha Delia, ha spiegato: “Non vi voglio mai più vedere fuori da qui“. Ritiene che Delia sia una persona buona, e se mai dovessero incontrarsi per caso in strada prenderebbe volentieri un caffè. Ha però precisato di non voler assolutamente frequentare neanche la compagna di Alex Belli da sola.

La risposta del compagno di Delia non si fa attendere

Non si è fatta attendere la reazione di Alex Belli, che ha mostrato in più occasioni di seguire costantemente le vicende all’interno della casa. Dopo aver fatto una sorpresa speciale a Delia con un drone per la Festa delle Donne, ha risposto direttamente alle parole di Barù. L’ex attore di Centovetrine ha chiarito che, infatti, neanche lui è interessato a frequentarlo.

Poco dopo lo stesso Alex Belli è tornato di nuovo sull’argomento con un tono più duro e prendendo una posizione netta. L’attore ha scritto: “Caro Barù, io parlo di Amore Libero, tu di Rutto Libero. Ma dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?“. Belli ha dunque ammesso di non aver provato piacere per le dichiarazioni dell’ex compagno d’avventura.

Ecco il tweet pubblicato da Alex Belli:

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022

Questa, invece, è la risposta immediata di Alex Belli alle parole di Barù: