Serena Rossi, che batosta: scartata ai provini della famosa serie Tv

Serena Rossi ha ammesso di essere stata scartata da un ruolo come protagonista ne in un’amatissima serie Tv. Ecco cosa è successo e cosa ne pensa dell’incredibile successo che sta raccogliendo la pellicola oggi.

Dal 2018 è andata in onda sulla Rai una fiction ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante, L’amica geniale. Come dimostrato dai dati dello share televisivo, la storia ha avuto un successo incredibile, appassionando il pubblico e convincendo la produzione alla registrazione di una seconda e terza stagione, tutte composte da otto puntate ciascuna.

Sorprenderà molto scoprire che una nota artista ed attrice avrebbe potuto prendere parte alla fortunata serie Tv. In quel momento era impegnata con la biopic di Mia Martini, Io sono Mia, ma decise di presentarsi comunque al provino. Incredibilmente, non riuscì a superarlo e fu scartata per il ruolo di una delle due protagoniste.

L’amica geniale, parla l’attrice scartata dalla fiction Tv

Serena Rossi, reduce dell’enorme successo della breve serie Tv La Sposa, ha voluto raccontare al magazine Grazia un retroscena che riguarda L’amica geniale ed il suo essere scartata durante i provini. Il ruolo per cui si era candidata era quello di Lila: le sarebbe piaciuto molto vestire i panni di una donna molto forte come lei.

LEGGI ANCHE >>> L’amica geniale 3, il segreto di una protagonista: “Mi piace molto”

NON PERDERTI >>> L’amica geniale 3 anticipazioni: Lila in grande difficoltà, matrimonio a sorpresa

Forse, guardandosi indietro, qualche rimpianto c’è. Serena Rossi, infatti, commenta: “Mi sono chiesta come sarebbe potuta andare se avessi avuto a disposizione più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo“. Adesso che l’attrice è più libera dagli impegni professionali, avrà sicuramente a disposizione più tempo per selezionare i nuovi lavori.

Serena Rossi e La Sposa: le motivazioni per cui ha accettato

Serena Rossi è davvero molto orgogliosa della sua ultima fatica professionale, La sposa, in cui interpreta una donna meridionale si sposa e va a vivere al nord. Quel personaggio molto allegro lo sente molto vicino a lei. Ha anche voluto sottolineare che il progetto le è piaciuto subito per le tematiche che affronta e per il contatto con la terra.