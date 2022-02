Salviamo il turismo: lavoratori degli hotel romani in piazza contro i licenziamenti

Salviamo il turismo: si legge su uno dei cartelli e striscioni portati in piazza dai lavoratori delle tre aziende alberghiere romane che in queste ultimi mesi hanno fatto recapitare lettere di licenziamento ai dipendenti. Sono più di 200 i lavoratori a rischio tra le strutture alberghiere Sheraton, Majestic e Cicerone. L’appuntamento è stato piazza del Campidoglio, dove questa mattina si è riunito il consiglio straordinario dell’assemblea capitolina per discutere di crisi del turismo e del settore alberghiero.