Ucraina, la denuncia di un italiano a iNews24: “La Farnesina non ha organizzato bene il ritorno a casa degli italiani”

“La Farnesina non ha fatto un buon progetto per permettere agli italiani di tornare a casa. Il messaggio del ministro Di Maio è stato grazioso, ma sono state solo chiacchiere”. È la denuncia di un cittadino italiano residente a Kiev che preferisce restare anonimo per non far preoccupare la sua famiglia. Ai microfoni di iNews24, Salvatore (nome di fantasia) spiega: “Non si può pensare di lasciare con mezzi propri la propria casa senza sapere dove andare e con quali soldi. Spero che la prossima settimana ci permettano di rimpatriare”.

Vorrebbe tornare in Italia?

“Come tanti altri connazionali tornerei solo con la mia famiglia. Cosa che dovrebbe essere assolutamente normale perché noi siamo europei. Non mi separerei mai dalla mia ragazza, non sono residente in Italia. Abbiamo provato ad uscire più di quattro settimane fa ma alla mia ragazza è stata negata la possibilità di entrare in Italia per le restrizioni anti-Covid. Siamo entrambi vaccinati”;

La Farnesina ha consigliato agli italiani di tornare…

“Ci sono tanti italiani che qui hanno famiglia e non possono partire. Il messaggio del ministro Di Maio è stato grazioso, ma solo chiacchiere. Non si può pensare di lasciare casa con i propri mezzi senza sapere dove andare e con quali soldi. La Farnesina non ha fatto un buon progetto. Spero che la prossima settimana possano farci rimpatriate e darci la possibilità di rifugiarci in un posto calmo e accogliente. L’Ambasciata italiana non risponde da settimane. Ho amici che stanno tentando di andare in Polonia ma sono ancora alla frontiera a causa del traffico”;

Che aria tira a Kiev?

“La città è bloccata, non si entra e non si esce, lo spazio aereo è chiuso. Questa mattina siamo stati svegliati dalle sirene. Il presidente Zelensky ha istituito la legge marziale e abbiamo il coprifuoco dalle 22 alle 7. Siamo chiusi in casa e non possiamo muoverci. In questo momento si combatte a Chernobyl per difendere la centrale perché ci sono le scorie radioattive e questo fa molta paura. Questa notte alle 4 del mattino ci hanno chiamato parenti che vivono in altre città dell’Ucraina che contemporaneamente sono state prese d’assalto dai russi. Hanno bombardato le basi militari per smilitarizzare l’esercito ucraino, ma il problema è che non è proprio così”;

Cosa intende dire?

“Sono morti anche dei civili e l’economia è stata messa in ginocchio. Per strada non c’è nessuno e questo spaventa. Si sentono solo gli aerei militari volare. Stiamo seguendo il sito del presidente Zelensky che viene aggiornano costantemente. La paura è che questa notte tentino di prendere il Parlamento a Kiev. Siamo in trappola. Supermercati e farmacie sono stati presi d’assalto peggio che durante la pandemia. I bancomat e le carte di credito non funzionano, le attività sono chiuse. La guerra si sta combattendo fuori dalle città, ma stamattina bar e centri commerciali erano chiusi”;

Siete spaventati?

“Tra cittadini ci aspettiamo un’invasione questa notte da parte della Russia. È la seconda notte che non dormiamo. Andremo a letto vestiti perché in caso di allerta con le sirene ci dovremo spostare nei seminterrati dei palazzi per proteggerci. Se i russi prendessero il Parlamento, l’Ucraina sarebbe caduta e non riesco a credere che ci siano riusciti in meno di mezza giornata senza che nessuno abbia fatto niente. L’Europa si è limitata alle sanzioni, ma ci sono le vite dei civili in pericolo”;

Cosa succederà adesso, secondo lei?

“Credo che l’Ucraina non accoglierà la richiesta di Putin di deporre le armi. In questi mesi ho visto persone addestrarsi a sparare per difendere la patria, sulla spiaggia che costeggia il fiume, durante i weekend. Non penso che si tireranno indietro. Da stamattina la situazione è peggiorata. Abbiamo le valige pronte anche se non sappiamo dove andare”.