Anticipazioni Love is in the air, Eda rischia di morire? Panico per i telespettatori

Le anticipazioni di Love is in the air creano caos tra i telespettatori della soap opera turca: Eda rischia di morire?

Eda e Serkan sembrano non poter raggiungere la vera felicità perché le spiacevoli sorprese sono sempre dietro l’angolo. Una coppia sfortunata? Possibile. Intanto la Yildiz rischia grosso: ecco cosa succede.

Love is in the air si sta avviando verso la conclusione in Turchia, in Italia invece i telespettatori dovranno assistere ancora a lungo alle vicissitudini tra Serkan ed Eda e le prossime puntate saranno decisive. La coppia sembra non riuscire mai a raggiungere la felicità che il pericolo è dietro l’angolo e ancora una volta le cose si complicano.

In particolare, come sappiamo dalle anticipazioni turche, Eda resterà incinta ed il padre del bambino è Serkan. Com’è noto, l’uomo è particolarmente ipocondriaco, e premuroso, pertanto si sincererà delle condizioni della moglie ogni attimo, pregandola di riposare. Eda che ha sempre avuto un animo esuberante e da vera combattente, prenderà la situazione sottogamba e farà sforzi fisici evitabili che, però, la porteranno ad avere un malore. Nel momento in cui la Yildiz non si sente bene perché i fan assisteranno ad un momento di grande apprensione per lei: rischia di morire? Dalle anticipazioni turche sappiamo che né lei né il bambino subiranno gravi danni.

Anticipazioni Love is in the air, Aydan e Kemal si sposano?

Finalmente un lieto fine per Aydan e Kemal? Quasi. La coppia sistemerà tutti i preparativi del matrimonio finquando arriverà una vera e propria burrasca a mettere a serio rischio le loro nozze. Questa burrasca è rappresentata da una persona: la mamma di Kemal non ha mai accettato il suo rapporto con Aydan.

Nel frattempo, una volta ripresi dallo spavento, Eda e Serkan cercheranno il nome ideale per il bambino. Il neonato sarà un maschietto che prenderà il nome Alp, come il fratello di Serkan. Aydan sarà commosso dalla scelta e deciderà di chiarirsi con Eda chiedendole scusa per tutto quanto fatto in passato.

I guai per i genitori non sono finiti perché adesso Kiraz mostrerà un po’ di gelosia nei confronti del fratellino che sta arrivando.