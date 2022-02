Vodafone prova a sorpassare tutti: l’ultima offerta è strabiliante. Il colosso della comunicazione rilancia con prezzi mai visti

Nonostante l’arrivo delle low cost anche per la fibra ottica, l’azienda inglese prova a reggere il passo della concorrenza sia per la linea fissa che mobile.

Per tutti i colossi della comunicazione come Vodafone, l’arrivo delle compagnie low cost ha rappresentato una nuova sfida da affrontare. Lo sbarco sul mercato italiano di Iliad ha completamente cambiato i parametri di riferimento, costringendo a rivedere i prezzi del settore. Addirittura il marchio francese ha voluto provare l’ingresso sulla rete fissa, per la fibra ottica di casa, con offerte di lancio senza precedenti. Non potendo pareggiare quel tipo di prezzi, Vodafone si è al momento concentrata sul Mobile, aumentando a dismisura i Giga a disposizione dei propri utenti.

La ricaricabile di Iliad prevede nella sua tariffa 120 Giga, con prezzo sempre al di sotto dei 10 euro mensili. Per battagliare con questa promozione, il marchio con sede a Londra prova a rilanciare. Arriva la Special 100 Giga. Con quest’ultima i clienti che attivano la ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet.

Vodafone rilancia su Iliad: la Special 100 Giga è senza precedenti

La promozione da 100 Giga di Vodafone costa 8,99 euro al mese. A questo si dovrà aggiungere un costo una tantum per l’attivazione della tariffa pari a 10 euro. In questa spesa è compresa anche la dotazione della scheda SIM. Oltre al vantaggioso prezzo offerto, l’azienda inglese mette a disposizione una garanzia inedita rispetto ai mesi precedenti. Gli abbonati infatti potranno beneficiare di un costo inalterato per il pagamento della promozione durante il primo semestre. Ciò significa che il provider si impegna a non applicare rimodulazioni di prezzo sui listini.

Per tutti coloro, già abbonati o provenienti da altro gestore, che vorranno sottoscrivere questo abbonamento ed usufruire della tariffa speciale, il consiglio è di andare in un centro Vodafone. Solo ed esclusivamente agli utenti che attualmente posseggono una ricaricabile Iliad, viene assicurata l’attivazione online dell’offerta. Per controllare i punti vendita più vicini basta andare sul sito del gestore e cliccare nell’apposita sezione.