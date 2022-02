“Sarà lei la vincitrice”. Spoiler sulla finale del GF Vip 6: pubblico spiazzato

Svelato il nome del vincitore del GF Vip 6. Lo spoiler ha colto di sorpresa il pubblico.

L’edizione in corso del GF Vip, la sesta, ha regalato ai telespettatori numerosi protagonisti.

Sono tanti i vipponi che hanno conquistato il cuore del pubblico da casa e tra quelli in gara, tranne Alex Belli che lascerà la casa subito dopo aver risolto le sue questioni amorose, si cela il futuro vincitore del programma. Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Barù, la prima finalista Delia Duran, Nathalie Caldonazzo, Antonio Medugno, Miriana Trevisan, la Tirgre di Mompracem, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Giucas Casella e le pincipessine Selassié. Scegliere tra loro è difficile perché hanno dato tanto in questi mesi, però a parer di qualcuno che conosce bene le dinamiche del Grande Fratello potrebbe esserci la favorita finale. Chi lo rivela Giulia Salemi.

Giulia Salemi è stata ospite di una nuova puntata di Casa Chi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli alla domanda di Rosalinda Cannavò su chi secondo lei si aggiudicherà la vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini ha risposto: “Sarà sicuramente una donna, quello è poco ma sicuro! Secondo me Jessica Selassié è una papabile vincitrice. Twitter divide sempre però ho visto che tante persone hanno empatizzato con lei, però ci sono anche altri nomi, perchè comunque le donne alfa nella casa non mancano, c’è Soleil, Miriana”.

Sempre durante la chiacchierata con la fidanzata di Andrea Zenga e i giornalisti Gabriele Parpiglia, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, Giulia Salemi ha parlato di Soleil Sorge. “Sono contenta per lei, il GF Vip è l’unico reality che ti permette realmente di farti conoscere, L’Isola è molto più fisico, Uomini e Donne è tutto improntato sull’aspetto sentimentale, invece al GF Vip vedi le sfumature di una persona, il GF Vip dividerà sempre. È assolutamente una persona che non si tira mai indietro per esprimere un’opinione e questo non è poco”.