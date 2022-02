Zeudi Di Palma torna a Scampia, festa per Miss Italia: “Qui tutti possono farcela”

Scampia festeggia il ritorno di Zeudi Di Palma, la vincitrice di Miss Italia 2021. Fuochi d'artificio, brindisi e grande commozione nel quartiere a Nord di Napoli. "Qui tutti possono farcela come ce l'ho fatta io - dice Zeudi ai microfoni dei cronisti - e come ce l'hanno fatta tutti i ragazzi che vivono in questo quartiere e che hanno creduto nelle loro potenzialità."