WhatsApp, il trucco per personalizzare le varie notifiche: si può fare!

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per personalizzare le varie notifiche all’interno del servizio di messaggistica: come fare.

Andiamo a vedere il nuovissimo trucco da applicare su WhatsApp. Infatti questo trick vi permetterà di personalizzare le notifiche. In questo modo potrete ricevere solamente i messaggi che vi interessano o quelli più importanti per voi.

Ogni giorno riceviamo tantissime notifiche su WhatsApp, specialmente per quanto riguarda i messaggi provenienti dai gruppi. Spesso le numerose notifiche possono costituire un vero e proprio fastidio per tutti gli utenti, che in realtà sono solamente alla ricerca di un po’ di pace. Per questo motivo potrebbe essere un vero e proprio salva-vita un trucco che ci permette di modificare le notifiche, decidendo da chi riceverle.

Lo stratagemma è stato scoperto da diversi utenti in rete, che sono riusciti a trovare un metodo per personalizzare le notifiche. Infatti a venirci incontro è proprio una funzione di WhatsApp. Basterà quindi andare nella chat della persona che vuoi evidenziare in questo modo e cliccare in alto sul suo nome. Qui troverete l’opzione ‘Notifiche personalizzate’. Quindi una volta cliccato qui potrete decidere e come differenziare tutti i messaggi inviati da questa persona, con suono e luce diversa.

WhatsApp, novità contro le fake news: cosa cambia

WhatsApp continua ad essere in continuo aggiornamento, con l’applicazione pronta a sperimentare una nuova funzionalità che consente agli utenti di cercare rapidamente i contenuti dei messaggi virali per verificare se sono fake news. Infatti gli sviluppatori sono pronti ad inserire una lente d’ingrandimento, di fianco ai messaggi che sono stati inoltrati attraverso una catena di cinque o più persone. Inoltre lo strumento poi cercherà autonomamente il contenuto del messaggio online, per verificarne la veridicità.

POTREBBE INTERESSARTI >>> UniCredit, tremano i clienti: arriva la notizia che allarma tutti

LEGGI ANCHE >>> Postepay, una nuova truffa minaccia gli italiani: cosa sta succedendo

I tentativi di Facebook di controllare la disinformazione su WhatsApp sono complicati dalla crittografia end-to-end del servizio che gli impedisce di vedere il contenuto di tutti i messaggi inviati sul servizio. La funzione del contenuto di ricerca permette di verificare personalmente le informazioni piuttosto scansionare i messaggi in modo proattivo. Questo quindi è l’ultimo tentativo da parte dell’applicazione per cercare di contrastare il triste fenomeno delle fake news. La nuova funzione attualmente è disponibile su iOS e Android in Brasile, Italia, Irlanda, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.