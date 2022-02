Roma, manifestazione No Vax: “Non chiamateci così, siamo per la libertà”

Nel giorno di San Valentino un gruppo di No Vax e No Green Pass si è dato appuntamento a Piazza Venezia, sotto l'Altare della Patria. In base a quanto dichiarato dai manifestanti, il sit-in è stato organizzato in risposta alla crisi economica e alla difesa del diritto al lavoro, ma non mancano i classici leitmotiv contro vaccino e Green Pass: "Sappiamo che di Covid non è morto nessuno". Servizio di Angelo Andrea Vegliante