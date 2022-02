Mara Venier, la festa è finita: c’è un problema da risolvere. Dopo l’euforia del Festival di Sanremo, la conduttrice incassa una botta

L’euforia del Festival di Sanremo 2022 è ormai alle spalle e anche Domenica In ha smontato la sua postazione mobile all’Ariston per tornare nei suoi studi. In realtà parte del talk show è stata ancora dedicata alle canzoni sanremesi, ma non con gli stessi risultati.

Una settimana fa infatti Mara Venier era stata la regina incontrastata della domenica pomeriggio questa volta invece i risultati degli ascolti tv parlano chiaro e non parlano a favore della comdutrt8ice di Rai 1. Domenica In è stata vista da 2.952.000 spettatori (18,02%) nella prima parte e i 2.756.000 (18,47%) nella seconda. A seguire

Da noi… a ruota libera con Francesca Filadini ne ha messi insieme 2.589.000 per il 16%.

Ma Canala 5 ha sfoderato di nuovo le sue armi pesanti, a cominciare da Amici che si sta avvicinando al Serale e deve scegliere i ragazzi da portare avanti. Ecco perché Maria De Filippi ha trionfato nella fascia pomeridiana con 3.148.000 telespettatori (per il 20,03%). Poi Verissimo che nella prima parte è piaciuto a 2.799.000 spettatori (18,97%) e ne ha messi insieme 2.964.000 (17,85%) nei suoi Giri di Valzer.

Mara Venier, la festa è finita: ma la Rai si rifà con gli altri programmi della domenica

Nelle altre fasce calde della giornata però è stata una vittoria quasi schiacciante di Rai 1. In particolare nella prima serata con la nuova puntata de L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta che ha totalizzato 4.857.000 spettatori, pari al 22.4%. Invece su Rai 3 Che Tempo Che Fa, tornato alla normalità dopo aver ospitato Papa Francesco, ha raggiunto 2.890.000 spettatori (11.7%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.878.000 spettatori (il 9.8%). Su Canale 5 l’ennesima replica di Cado Dalle Nubi con Checco Zalone ha totalizzato 2.515.000 spettatori (per l’11.1%).

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha avuto un ascolto medio di 4.577.000 spettatori (il 22.2%) mentre su Canale 5 Avanti un altro! ne ha totalizzati 3.692.000 (18%). Infine nell’Access Prime time I soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha conquistato 5.346.000 spettatori (per il 21.5%) e su Canale 5 Paperissima Sprint 3.029.000 spettatori (12.2%).