Harry e Meghan, il rifiuto che ha sconvolto Buckingham Palace: la rivelazione. I duchi del Sussex sono sempre più distanti dal loro ruolo d’origine

Ormai da due anni vivono una vita parallela in California e non sembrano aver avuto alcun ripensamento. Tutto nasce da un gran rifiuto relativo ad alcune regole “reali”.

Sul loro addio da Buckingham Palace è stato scritto di tutto e di più. Harry e Meghan sono da due anni negli Stati Uniti, avendo deciso di rinunciare ai propri obblighi istituzionali. Quella che è stata ribattezzata come la ‘Megxit‘ ha trascinato con sé una lunga cosa di polemiche, specie per le dichiarazioni rilasciate dai Sussex nel salotto di Oprah Winfrey. Dopo la rottura iniziale con il Palazzo, la regina ha confermato che un accordo di massima era stato raggiunto con i duchi per una loro uscita definitiva dai ruoli reali di rappresentanza. Dopo la fuoriuscita dal Castello di Windsor, Harry e Meghan hanno dovuto provvedere anche al loro fabbisogno economico, non ricevendo più alcun sussidio.

La partnership con Spotify e Netflix ha riempito le loro tasche con svariati milioni di dollari (si parla di circa 100 complessivamente). Attualmente si sono stabiliti in una favolosa villa a Montecito. Parallelamente al loro impegno lavorativo nel mondo dell’entertainment hanno deciso di aprire la fondazione Archewell. Questa comprende una società di produzione, nonché un’associazione di beneficenza senza scopo di lucro.

Harry e Meghan, la rottura con il Palazzo è definitiva: hanno rifiutato delle regole imposte dalla Regina

Quello che in pochi sanno è che alla base della rottura tra Harry, Meghan e la corona britannica, ci sono dei regolamenti previsti dalla monarchia che loro non hanno deciso di sposare. Il regolamento, creato nel 2001, è noto come “Linee guida di Luce” dal nome del loro fondatore Lord Luce, l’allora Lord Chamberlain della Royal Family.

LEGGI ANCHE >>> Il gesto di Harry e Meghan non passa inosservato: regina Elisabetta raggelata

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, fulmine su Harry e Meghan: “Succederà molto presto”

La storica reale Marlene Koenig ha raccontato a Express.co.uk come le linee guida siano state redatte dopo uno scandalo che ha coinvolto Sophie, contessa di Wessex. Queste regole, particolarmente stringenti, sarebbero state rifiutate dai Sussex, da sempre contrari alla mancanza di libertà nella propria vita privata. Anche dopo il loro allontanamento da Londra, Sua Maestà gli ha proposto di conciliare la loro volontà di intraprendere un’impresa privata, e di lavorare nel mondo dello spettacolo, con gli obblighi istituzionali. Le suddette regole da seguire, però, sono state rifiutate da Harry e Meghan, sancendo ufficialmente la rottura. A questo punto diventa sempre più difficile ipotizzare un loro ritorno a corte. Questo soprattutto considerando che entro la fine del 2022 vedrà la luce il libro di memorie del secondogenito di Carlo e Diana, che dovrebbe contenere delle ‘bombe’ esclusive che faranno sicuramente discutere.