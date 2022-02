Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il bacio! Sorpresa in studio per Gemma

Una puntata scoppiettante quella di oggi di Uomini e Donne: bacio inaspettato nel parterre. Tutte le anticipazioni dell’8 febbraio

Le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 8 febbraio, svelano di diverti avvenimenti ad Uomini e Donne che lasceranno col fiato sospeso tutti i telespettatori del programma: spazio anche a Gemma.

Dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con al centro la dama del Trono Over, Gemma Galgani. Quest’ultima proviene da un periodo di screzi e rifiuti, ma non si darà per vinta: alla prima occasione, infatti, si rimbocca le maniche e si apre a nuove conoscenze. In particolare, la Galgani ha deciso di corteggiare un nuovo cavaliere del parterre: che sia la volta buona e definitiva?

Anche per l’amica Ida Platano ci saranno novità nel parterre di Uomini e Donne. Sebbene la dama non sia predisposta ad aprirsi a conoscenze, al momento, è comunque all’interno del programma e si è lasciata andare con Alessandro. Tra i due sembrerebbe essere nato un buon feeling che sembrerebbe aver fatto ritrovare serenità alla Platano dopo lo scotto per Riccardo.

Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il primo bacio tra Matteo e Denise

Al cuor non si comanda e Matteo lo sa bene, pertanto con consapevolezza ha deciso di non portare in esterna Federica ed affrontarla in studio. La corteggiatrice non sarà affatto felice, pertanto abbandonerà la sua sedia e lascerà il parterre del dating show. Prima che la corteggiatrici lasci lo studio, c’è di mezzo una lunga ed accesa discussione, nonché l’esterna con Denise in cui scatta il loro primo bacio.

Matteo si è dimostrato molto preso da Denise, dalle lacrime alla discussione con Armando. Il bacio in esterna con la corteggiatrice è stato soltanto il simbolo di incoronazione di una relazione che, ormai, sembra essere già stata avviata. Non sembra essere lontana la scelta del tronista, ex di Sophie Codegoni che è evidentemente molto preso dalla corteggiatrice a tal punto da sottrarla dalle grinfie del cavaliere Incarnato.

Tutti i dettagli in onda oggi, martedì 8 febbraio, a partire dalle 14:45 su Canale 5 in compagnia di Maria De Filippi.