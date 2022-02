Temptation Island, scoppia la coppia tentratrice-concorrente: accuse pesantissime!

Non c’è lieto fine per la coppia nata a Temptation Island, uno dei fidanzati aveva una relazione con la tentatrice che è tramontata in malo modo

L’ultima edizione di Temptation Island è terminata con tante coppie che non sono uscite con i loro partner, ma con tentatori e tentatrici: una di queste è scoppiata, letteralmente, in malo modo tramite i social.

Alessandro Autera ha deciso di partecipare al programma Temptation Island insieme alla fidanzata -ormai ex- Jessica. All’interno della trasmissione di FilippoBisciglia ognuno ha preso la propria strada e, nonostante la fidanzata sia uscita da sola, senza nessuno accanto, Autera ha scelto di uscire con Carlotta con cui è stato fino ad oggi.

Soltanto nelle ultime ore, con un lungo sfogo sui social l’ex concorrente dell’isola delle tentazioni ha svelato: “Io vado avanti a testa altissima. Quelle storie sai benissimo che non vanno bene e mancano di rispetto a delle persone. Io ho fatto il box con le domande e ho risposto con massimo rispetto a tutte le domande su di lei. E poi lei che fa? Si comporta in questa maniera? Per una volta che esce! Vuol dire che nella vita hai sempre fatto queste cose. E poi ti lamenti se ti dicono che sei una persona così. È perché lo sei veramente! Se una persona è così, lo rimane sempre. Se non c’è niente di male in quelle storie, ripostale, no? Altrimenti che le fai a fare? Tu non porti rispetto? Allora io ti asfalto”.

La storia a distanza ha reso le cose troppo complicate e ad Alessandro il comportamento di Carlotta in sua assenza non è mai piaciuto, a tal punto da non potercela più fare e decidere di sfogare tutto su Instagram.

Temptation Island, Carlotta risponde ad Alessandro sui social

La tentatrice di Temptation Island non ha tardato nel suo botta e risposta, sempre via social, a quello che sembrerebbe essere ormai soltanto un ex: “Non rispondi o rispondi col tuo modo arrogante. Vuol dire che non c’hai mai tenuto, che non te n’è fregato niente. Vuol dire che ti piace divertirti, a 34 anni. E purtroppo è una cosa alquanto ridicola perché a 34 anni fai una brutta vita, come l’hai fatta fino ad adesso”.

Dalle parole di Carlotta trapela una certa immaturità di Alessandro che a lei proprio non piace. Infatti, la tentatrice ha poi continuato: “A 34 anni vai in giro a fare serata nei locali, insieme ad altri uomini, a fare la superiore dicendo delle cose a tre. Scusa, ma c’hai un’età. Io mi sono fidanzato con te perché volevo stare insieme a una persona come si deve. Invece no”.