Amici, Giulia Stabile avrà un lungo stop? La foto che fa disperare i fan

Giulia Stabile potrebbe dover affrontare un lungo stop come ballerina? C’è una foto, diventata subito virale, che sta facendo preoccupare i fan di Amici.

In questi giorni, Giulia Stabile sta facendo apertamente il tifo per il suo fidanzato in gara a Sanremo 2022, Sangiovanni. La ballerina professionista di Amici ha seguito la quarta serata in diretta da casa del professore di canto Rudy Zerbi, dove c’era anche Alberto Urso. I fan si sono subito allarmati perchè hanno notato un particolare inquietante.

Le foto della serata del 4 febbraio condivise da Giulia Stabile non rivelano alcun dettaglio, mentre in quelle pubblicate da Rudy Zerbi si vede chiaramente la ballerina con il braccio bendato. Non si riesce a capire se sotto la benda ha anche le stecche o si tratta di un qualcosa di grave, ma tanto è bastato per diffondere il panico fra i suoi ammiratori.

Giulia Stabile, ci sarà uno stop? Lo scenario possibile

Se venerdì sera Giulia ha la mano ed il polso destro fasciati, questo significa che molto probabilmente la sua presenza nella puntata di Amici del 6 febbraio sarà davvero molto limitata. È infatti molto difficile immaginare che la ballerina possa esibirsi con il braccio fasciato: le rimarrebbe la presentazione della sfida Oreo, che segue anche in day-time.

È davvero molto strano che Giulia Stabile non abbia informato i fan del suo infortunio. Al contrario, il 3 febbraio ha pubblicato un breve video dove mostra una nuova coreografia. Si tratta di una di quelle che lei definisce “bozze” per l’esibizione sul brano di Alicia Keys If I ain’t got you, che sarebbe una canzone a cui Giulia si sente molto legata.

Una sorpresa per l’ultima serata di Sanremo? La speranza dei fan

I fan di Giulia Stabile e Sangiovanni sperano che l’infortunio di lei possa regalare il tempo necessario per andare fino a Sanremo 2022. In molti, infatti, sognano di vedere Giulia sostenere il suo fidanzato da dietro le quinte o addirittura in platea. Per il momento la ballerina non si è sbilanciata, invitando tutti a votare Sangiovanni.

Ecco la foto condivisa da Rudy Zerbi in cui è evidente che Giulia Stabile ha avuto un infortunio:

Questa, invece, è la coreografia che ha pubblicato il 3 febbraio: