La Sposa anticipazioni, finale drammatico: protagonista muore in un terribile incidente

Spuntano le prime indiscrezioni sul finale de La Sposa. Infatti nella serie di Serena Rossi, un protagonista morirà in un incidente stradale.

Serena Rossi è da poco tornata sul piccolo schermo con la serie tv intitolata ‘La Sposa’. In onda su Rai 1, andiamo a vedere come si concluderà la fiction che sta appassionando milioni di italiani.

Nella serata di domani, 30 gennaio 2021, andrà in onda l’ultima puntata de ‘La Sposa‘, la serie che trova come protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Secondo le prime anticipazioni, la fiction si concluderà con un finale inaspettato, con Maria che sembrerebbe aver capito che la felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui le vediamo, proprio come diceva Tolstoj. Infatti la protagonista è riuscita a trasformare la sua iniziale sofferenza in un sogno bellissimo.

Nel cuore della protagonista troveremo Italo, un uomo che nemmeno conosceva ma che l’ha fatta innamorare. Ma non solo, infatti Maria ha stretto un rapporto molto forte con Paolino, al quale ha trasmesso l’importanza dello studio per lei essenziale per un futuro migliore. Infine c’è la questione dei diritti delle donne, con Maria che su questo tema non si è mai tirata indietro. Andiamo quindi a vedere come finirà la serie interpretata da Serena Rossi.

La Sposa, come finirà la serie: tutte le anticipazioni

L’ultima puntata de ‘La Sposa‘ non sarà di certo facile per tutti coloro che si sono appassionati alla serie. Infatti il buon Paolino si metterà nei guai, visto che il bimbo sarà attirato da un’ombra nel casolare. Incuriosito il bambino entrerà nel casolare, ma nel giro di pochi minuti la situazione precipiterà. Secondo le anticipazioni, infatti, scoppierà un incendio con lo stesso Paolino che si troverà intrappolato tra le fiamme. A mettersi sulle tracce del bambino ci penserà un Italo disperato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, l’appello di Alessandra Celentano alla produzione: panico fra i ballerini

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, Delia Duran nera con Soleil Sorge: “Uno schifo” – VIDEO

Il coraggio però costerà ad Italo che rimarrà vittima delle fiamme scoppiate nel casolare. Quindi il protagonista per salvare il figlio morirà. Questa scena per Maria sarà un vero e proprio colpo al cuore. Inoltre la stessa protagonista sarà costretta a recarsi all’ospedale. Proprio nel posto in cui verrà a sapere della morte di Paolino, Maria darà alla luce una bellissima bambina. Inoltre, mantenendo la promessa fatta ad Italo, fonderà la prima cooperativa agricola gestita da sole donne.