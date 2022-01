Un’allieva di Amici 21 è apparsa in una celebre serie TV: lo sapevate? – VIDEO

In pochi ci hanno fatto caso, ma il video è spopolato subito sul web: un’allieva di Amici 21 è stata in una celebre serie TV

Carola Puddu è una delle ballerine di Amici 21, una delle poche amate e stimate dalla maestra Celentano per la sua bravura nella danza classica: non tutti sanno che è stata in una serie TV.

Quella sullo sfondo non è altro che Carola Puddu nella serie TV “Cercami a Parigi”. Si tratta di una Serie TV per ragazzi ambientata nel 1905 dove Lena, una talentosa ballerina, studia danza a Parigi, ma quando riceve in regalo una misteriosa collana viene immediatamente catapultata nel 2020.

La segnalazione sulla ballerina di Amici 21 nella serie TV per ragazzi, è arrivata direttamente da TikTok dove hanno pubblicato l’intero video della sua comparsa in una delle puntate:

Amici 21 domenica non andrà in onda: cos’è successo

Carola ed i suoi compagni d’avventura di Amici 21 dovranno aspettare ad esibirsi perché questa domenica il talent show non andrà in scena. Sfortunatamente, mercoledì 26 gennaio la puntata che sarebbe dovuta andare in onda nel weekend non è stata registrata a causa della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che hanno reso impossibile la realizzazione della trasmissione. Dopo essersi sottoposti tutti a tampone, quelli risultati positivi sono stati messi in quarantena come da protocollo, ma intanto i telespettatori per domenica 30 gennaio resteranno a bocca asciutta, o quasi.

Al posto della consueta puntata di Amici, infatti, la produzione ha deciso di mandare in onda uno speciale con scene inedite, le prove dei ragazzi, ma niente di questo avverrà nello studio che in genere li ospita. Con ogni probabilità, Amici di Maria de Filippi tornerà domenica 6 febbraio se per mercoledì 2 febbraio riusciranno a negativizzarsi almeno una parte di coloro che sono risultati positivi. Uno di questi è Andreas Muller che è in quarantena già da un po’, ma che presto potrebbe tornare nello studio.

Nonostante non ci sia ancora nessun comunicato ufficiale da parte della produzione, sembrerebbe comunque che i casi accertati positivi stiano tutti bene, pressoché asintomatici e nessuno di loro è uno dei docenti o degli allievi, si tratterebbe di soli ballerini professionisti.