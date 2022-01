Che spavento per Belen e Cecilia Rodriguez: tentato furto in pieno centro a Milano

Un brutto spavento ed una cattiva esperienza per Cecilia e Belen Rodriguez che hanno avuto un tentativo di furto in pieno centro

I fratelli Rodriguez, da non molto tempo, hanno aperto uno store pop-up -in pieno stile Clio MakeUp- a Corso Ticinese a Milano. Cecilia, Belen e Jeremias hanno assistito ad uno spiacevole evento.

A poco più di un mese dall’apertura del pop-up store, quello di Corso Ticinese a Milano, le sorelle Rodriguez hanno assistito al primo tentativo di furto. Nel Sister’s Market, Chechu ha assistito ad una scena che ha visto protagonisti due ragazzi.

In particolare, stando a quanto raccontato dalla sorella di Belen, due ragazzi hanno provato a rubare delle calzature prendendole e sgattaiolando via dal negozio senza pagarle. Fortunatamente lo store è dotato di telecamere che hanno registrato l’intera scena che, alla fine, è stata risolta da papà Gustavo: “Il nostro supereroe” ha scritto su Instagram sua figlia Chechu che ha recuperato le calzature.

Belen e Cecilia Rodriguez, il trauma dei furti per Chechu

Parlando del tentato furto al negozio pop-up suo e di Belu, Cecilia ha parlato del furto subito non troppo tempo fa a casa sua e di Ignazio Moser. I fatti sono accaduti a febbraio 2021 nella zona di Brera, ma la sorella di Belu ha cercato di mantenere il riserbo sulla situazione perché veramente inorridita ed affranta per l’accaduto. A differenza sua, invece, l’ex naufrago Moser si sfogò duramente su Instagram definendo “scarti della società” coloro che gli avevano rubato in casa augurandogli di “spendere la refurtiva in medicine”.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici, arriva un super regalo da parte della Rai: decisione definitiva

NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi, incidente per la moglie di un ex concorrente: ricoverata in codice rosso

Proprio nella giornata di ieri, è trafugata la notizia dell’arresto di una banda di criminali che durante un periodo che va da settembre 2020 e febbraio 2021, hanno derubato in varie case di lusso, tra cui anche quella di Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez. La particolarità di uno di loro, che è facilmente riconoscibile, è che somiglierebbe molto al cantante Tiziano Ferro. Nonostante le notizie, Chechu ha ammesso di non aver ricevuto alcuna chiamata dalle forze dell’ordine ed ha chiesto consigli su come comportarsi a riguardo per capire se potesse riavere indietro qualcosa di quello che è stato rubato.