Valentina Ferragni vittima di un incidente: le sue condizioni di salute

Piccolo inconveniente per Valentina Ferragni, vittima di un infortunio poco prima della sfilata di Parigi. Una vera e propria disdetta per l’influencer sorella dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni: le sue condizioni di salute.

Valentina Ferragni ha sbagliato a prendere le misure ed è incappata in un infortunio. Infatti il tutto è successo a Parigi per la settimana della moda, dov’è in compagnia della sorella Chiara. A causa dell’infortunio, inoltre, Valentina ha rischiato di saltare l’attesissimo evento. Una vera e propria disdetta, basti pensare che la settimana della moda di Parigi è uno degli eventi più importanti nel mondo delle sfilate.

Ospite al fianco dell’imprenditrice digitale, Valentina Ferragni si è trovata a fare i conti con un doloroso imprevisto. Infatti la sorella di Chiara ha dovuto affrontare la frattura del quinto dito del piede. A documentarlo ci ha pensato l’influencer stessa, che ha raccontato ai suoi followers il piccolo imprevisto. Infatti su Instagram, con faccia dolorante, ha affermato: “Mi sono appena rotta il mignolo del piede a 2 ore dalla prima sfilata. Che dolore!”. Inoltre la modella ha fatto trasparire tutta la sua preoccupazione nel non poter partecipare alla sfilata.

Valentina Ferragni, infortunio a Parigi: è successo a poche ore dalla sfilata

Dopo il rovinoso infortunio, Valentina Ferragni ha rischiato seriamente di saltare uno degli eventi più importanti per il mondo della moda. Inoltre l’influencer ha vissuto queste ore con la paura di non poter indossare il tacco alto e di modificare all’ultimo il proprio outfit. Poche ore dopo, però, Valentina in compagnia di Chiara è tornata al Petit Palais di Parigi per commentare le ultime creazioni di Daniel Roseberry.

Valentina ha poi commentato il tutto trionfante: “Mi sono imbottita di antidolorifici e sono riuscita a mettermi i tacchi. Let’s go to the first show of Haute Couture“. Qualche ora dopo la piccola Ferragni ha poi dato ulteriori dettagli sul suo outfit annunciando: “Per il look di Dior invece stivaletti, così cerchiamo di non sentire questo dolore al piede“. Mentre per il secondo look della giornata Valentina ha scelto di indossare un outfit decisamente più rock con gonna bianca e rosa pied de poule, calzino bianco, giacca di pelle nera e anfibi.