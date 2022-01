Tina Cipollari-Gianni Sperti, inaspettata lite tra i due colleghi: “Mi dissocio” – VIDEO

Colpo di scena tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due colleghi hanno fatto scintille lasciando i propri fan senza parole: tutta colpa di una dama.

Gianni Sperti dice basta. Dopo anni di litigi e scherzetti si schiera dalla parte di una dama del trono over a Uomini e Donne. L’opinionista è apparso particolarmente dispiaciuto per il modo in cui in puntata Tina Cipollari ha trattato Gemma Galgani.

In occasione del compleanno della dama torinese, la bionda opinionista ha preparato una delle sue sorprese. La Cipollari ha fatto entrare in studio una torta con tanto di candeline ma, guarda caso, il numero era sbagliato. Gemma solo pochi giorni fa ha compiuto 72 anni mentre Tina sulla torta le ha fatto mettere come numero degli anni 75.

Inoltre sul dolce, come decorazioni, l’opinionista ha stampato delle foto di Gemma che non sono piaciute alla festeggiata. Ma non è tutto: non poteva mancare il bigliettino degli auguri. Tina Cipollari ha scritto un lungo messaggio con parole piuttosto offensive che hanno fatto saltare Gianni Sperti dalla sedia. Nella lettera la povera Gemma è stata chiamata ‘cretina’ e addirittura accusata di far scappare gli uomini.

La lettera di Tina Cipollari a Gemma Galgani fa infuriare Gianni Sperti: Maria De Filippi senza parole

Giani Sperti si è sempre mostrato sorridente durante i battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Questa volta però, lo scherzo piuttosto offensivo della sua collega non gli è affatto piaciuto: “Io mi dissocio da tutto quello che hai detto”, ha chiosato il ballerino. Sperti, dispiaciuto per la dama torinese ha attaccato la Cipollari: “Almeno al compleanno potevi essere più gentile. Vorrei vedere te a 72 anni come ci arrivi“, sottolineando che va bene tutto ma le offese gratuite no.

“Intanto tu non devi entrare in merito a queste questioni. Non devi parlare di quello che faccio io“, ha replicato la bionda opinionista affermando che, da contratto, Sperti non ha lo stesso diritto di parola. Ancora irritato per il comportamento della collega, il ballerino ha risposto: “Io posso parlare quanto parli tu!”. Sorpresa per il litigio, Maria De Filippi ha chiesto ad entrambi se fosse successo qualcosa prima di arrivare in studio, ma nessuno dei due ha osato dare una risposta alla queen di Canale Cinque.