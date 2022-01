Quirinale, Calenda: “Voteremo Marta Cartabia già dalla prima chiama”

"Voteremo fin dalla prima chiama Marta Cartabia. Non perché è donna, ma perché oltre che donna è colei che ha il miglior curriculum per il ruolo di presidente della Repubblica. Se non ora, quando? Il nostro appello è: non sottostate sempre ai tatticismi. Provate ad avere, almeno per una volta, un'idea di coraggio." Sono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, poco prima dell'inaugurazione delle votazioni per il Quirinale.