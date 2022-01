Oggi è un’attrice di successo e tra le più affascinanti della tv: la riconosci?

La bambina nella foto oggi un’attrice di successo e la più amata dal pubblico. I suoi occhi sono inconfondibili.

Quegli occhi di un azzurro così intenso che ricorda il colore profondo delle acque del mare e lo stupore forse dovuto al flash di una macchina fotografica sono uno dei primi foto ricordi dell’artista di oggi.

È nata a Milano il 2 settembre 1989 da padre pugliese e madre toscana. Per la sua carriera artistica ha deciso di usare il cognome materno e dunque mantenere intatte le sue origini. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo classico Cesare Beccaria, si laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano. Nonostante gli studi umanistici intrapresi presagivano una carriera da insegnante, quasi a sorpesa inizia a recitare e la prima parte arriva nel film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì.

La passione per il cinema ce l’ha sin da piccola e subito lo dimostra attraverso la passione e professionalità sul set. Il suo esordio sul grande schermo è stato uno dei migliori infatti, nonostante fosse al suo esordio cinematografico, vince numerosi premi, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’argento 2014 e il Premio Alida Valli durante il Bari International Film Festival. Grazie a questa interpretazione si candidata anche per il Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista.

Oggi è un’attrice di successo e la più amata dal pubblico: difficile non riconoscerla

La seconda esperienza nel campo cinematografico arriva nel 2014, quando esordisce anche sul piccolo schermo in un episodio di Gomorra – La serie. Nel 2015 ritorna sul grande schermo con tre film: Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro.

Negli stessi anni gira la miniserie televisiva Di padre in figlia e poi i film 2night e The Startup, Blue Kids e Mamma o papà?. Un successo dietro l’altro che la porta nel 2016 a vincere il Premio Afrodite come miglior attrice emergente. La sua carriera continua a gonfie vele e viene scelta come valletta nel remake di Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio.

Nel 2018 interpreta Ancella nel film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi mentre nel 2020 entra nelle case di tutti gli italiani insieme a Luca Argentero con la serie televisiva Doc – Nelle tue mani. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Matilde Gioli.