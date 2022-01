GF Vip, volto discusso annuncia le nozze: non si placano le polemiche

Dopo aver fatto tanto parlare di se nella casa del GF Vip, ex volto annuncia le sue nozze: intanto le polemiche non si placano

Nel reality di Mediaset è stato attaccato senza sconti ma adesso ritorna in pista: attore di numerosissime fiction annuncia il grande evento e attacca chi nella casa gli ha dato più filo da torcere.

Parliamo dell’attore napoletano Massimiliano Morra che ha preso parte alla quinta edizione del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua presenza nella casa ha fatto tanto discutere, soprattutto dopo le accuse della sua ex nonché compagna di avventura al GF Vip, Rosalinda Cannavò. A distanza di un anno e dopo un breve periodo di silenzio, Massimiliano è tornato alla ribalta.

Il bell’attore, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, ha annunciato le sue nozze con chi lo ha sempre supportato, soprattutto nel difficilissimo periodo in cui si è visto attaccato sia dentro che fuori dalla casa di Cinecittà: Dalila. Per Massimiliano Morra, infatti, il percorso al GF Vip 5 non è stato per nulla semplice per via del suo legame con l’ex fidanzata e concorrente della stessa edizione del reality, Rosalinda Cannavò.

Massimiliano Morra ricorda le accusa di Rosalinda Cannavò al GF Vip 5: “Ha anche detto che sarei omosessuale”

Tra Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ci sono state non poche scintille sia dentro che fuori dalla casa del GF Vip 5 dove entrambi hanno partecipato. I due ripresi dalle telecamere del reality hanno rivelato di non avere mai avuto una relazione vera. Entrambi avevano costruito la loro love story solo per fare traffico sulle pagine del gossip.

Dopo questa parentesi Rosalinda e Massimiliano se le sono dette di santa ragione. L’attore non accettato molteplici dichiarazioni della Cannavò tant’è vero che oggi non hanno alcun tipo di rapporto. Ma non è tutto, il 35enne ai microfoni di Di Più è tornato a parlare dell’atteggiamento assunto dalla sua ex al GF Vip. “Lei nella casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme”, ha chiosato l’attore ricordando un’accusa ancora più grande.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Diana Del Bufalo esce allo scoperto: “Vi svelo con chi mi frequento” – FOTO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Delia Duran, colpo di scena dopo la puntata del GF Vip: tutto cancellato!



La Cannavò ha messo in discussione il suo orientamento sessuale. “Ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa, ho scelto di cancellarla dalla mia vita”, ha affermato Morra il quale ha sottolineato che solo pensarla gli “toglie serenità”. Ma dopo questa bruttissima parentesi per l’attore è tornato il sereno e adesso è pronto a sposare a Napoli la sua fidanzata Dalila.