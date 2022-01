Uomini e Donne, dopo il cancro arriva la straordinaria notizia: è incinta – VIDEO

Dopo la malattia e la paura per quello che sarebbe potuto succedere, l’ex tronista di Uomini e donne ha ritrovato la felicità: ecco il commovente video e l’annuncio dolcissimo in cui dichiara di essere incinta.

Dall’inizio del 2022 l’ex tronista di Uomini e Donne aveva seminato tanti piccoli indizi, per cercare di far capire ai propri ammiratori cosa stava succedendo. A dire la verità, in pochi sono riusciti ad intuire la portata della notizia che poi è stata resa pubblica con un video diffuso sui social il 22 gennaio.

Sabrina Ghio si è concentrata sui sorrisi e sulla capacità che hanno di far cambiare il mondo. Ha iniziato a suggerire ai propri followers di prestare attenzione a quando i propri occhi sorridono e di prestare molta attenzione ai momenti in cui si è felici. Inoltre, ha anche sottolineato che, quando si è con le persone che ami, non si ha bisogno di nulla.

Uomini e Donne, chi è l’ex tronista incinta: la storia

È partito con un ragionamento sul dolore che può esserci dietro un sorriso il video che ha annunciato una notizia dolcissima. Nel 2021 Sabrina Ghio ha spiegato ai propri fan che, a seguito di alcune analisi mediche, era emerso che aveva in corso un processo tumorale. Se non si fosse operata subito, in pochi mesi si sarebbe potuto evolvere in un tumore.

Ecco dunque che, anche se si mostrava sorridente, per lei ci sono state tante lacrime ed anche tanto dolore. Allo stesso tempo, però, c’è stata la gioia della proposta di matrimonio, che forse potrebbe essere rimandato. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha annunciato di aspettare un figlio.

Sabrina Ghio, l’annuncio e quel cuore azzurro: un indizio?

Sabrina Ghio, che ha 36 anni, è quindi in attesa del suo secondo figlio. Ha già una bambina di otto anni, nata dal precedente matrimonio con l’imprenditore Federico Manzolli. Dal 2014 l’unione è finita, ed oggi l’influencer ha ritrovato la felicità con un ragazzo di Caserta che ha 30 anni e presto diventerà suo marito.

Ecco il video in cui Sabrina Ghio annnuncia la seconda maternità. Il cuore azzurro potrebbe indicare che si tratti di un maschietto?