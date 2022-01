Anticipazioni Uomini e Donne, arriva un nuovo volto: l’abbiamo visto a C’è posta per te

Arriva direttamente da C’è posta per te 2022 un nuovo volto a Uomini e Donne. Maria De Filippi lo aveva anticipato ed ha mantenuto la promessa. Intanto non mancano anticipazioni su Matteo Ranieri.

Stando alle anticipazioni spuntate fuori dall’ultima registrazione del seguitissimo dating show di Canale Cinque, Uomini e Donne, Maria De Filippi ha aperto le porte ad un nuovo volto già ospitato a C’è posta per te.

Si tratta di Luciano Giannelli che nel programma del sabato sera è stato uno dei protagonisti della seconda puntata. Giannelli nel prime time è già riuscito a conquistare il pubblico di U&D. L’uomo a C’è posta per te era arrivato per cercare il suo primo amore, Agnese, ma purtroppo non è riuscito ad avere un lieto fine: la donna arrivata in studio ha dichiarato di non conoscerlo.

Da qui la promessa della De Filippi per consolare il suo ospite apparso deluso ma che allo stesso tempo è riuscito a regalare un momento di gioia ai telespettatori ed al pubblico presente in studio. Ebbene, Luciano si è lasciato andare in un divertentissimo balletto che ha lasciato tutti esterrefatti.

