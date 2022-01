Isabella Ricci e Fabio convolano a nozze: la reazione clamorosa di Gemma!

Un paio di mesi fa sono usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi, oggi si dicono pronti al matrimonio: la reazione di Gemma

La sintonia tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani si è sempre vista nel parterre di Uomini e Donne, a distanza di poco dalla loro uscita di scena hanno deciso di sposarsi: Gemma Galgani ha reagito così.

Soltanto due mesi fa, Isabella Ricci postava la foto della scelta con Fabio Mantovani su Instagram scrivendo: “Mi ritengo fortunata perché in pochi mesi ho trovato la persona adatta a me. Fabio ha una grande personalità, è intelligente e ha alle sue spalle tanta esperienza di vita. Abbiamo molte affinità. Riesce a farmi sorridere e stare bene. Insieme non ci annoiamo mai. Auguro a noi il lieto fine che meritiamo di avere”.

Il lieto fine -o sarebbe meglio dire inizio- sta arrivando: la coppia pensa al matrimonio. La dama è stata ben accolta da parte dei figli di Fabio e presto sarà lei a trasferirsi a casa sua in modo definitivo.

Isabella Ricci parla di Marcello e Gemma

In un’intervista concessa al Magazine del dating show, la dama ha voluto riservare spazio al grande amico Marcello che, tra le critiche subite da Gianni Sperti, Tina Cipollari ed Armando Incarnato, è stato l’unico a supportarla: “A Uomini e Donne era attaccato più o meno dalle stesse persone che attaccavano me. Per me Marcello è sempre stata “una figura” a cui attribuivo gli stessi patimenti che avevo io perché, appunto, è stato spesso messo in mezzo pur non avendo fatto nulla di male, se non ammettere che con Ida le cose non sarebbero potute andare”.

Su Gemma Galgani, invece, ha voluto evidenziare soltanto il fatto che la dama torinese si commuove ad ogni scelta che c’è, tranne alla sua. Recentemente, proprio la Galgani ha ammesso che le è sembrata ‘strana’ la scelta di Isabella Ricci e sul matrimonio, invece, ha ammesso: “Sono contenta per loro, ma se mi invitassero non ci andrei”.