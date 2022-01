Covid Europa: Austria approva obbligo vaccinale, Francia introduce Super Green pass

Il parlamento austriaco ha approvato l’obbligo vaccinale contro il Sars-CoV-2 ed è il primo Paese europeo a farlo. La misura entrerà un vigore a partire dal 4 febbraio ed è stata decisa dopo ore di dibattito in Aula.

Per incentivare i cittadini, il Governo ha pensato di introdurre una lotteria nazionale con premi da 500 euro e stanzierà 400 milioni per i Comuni virtuosi con la più alta percentuale di vaccinati. Il dato che arriva dall’Austria sulla percentuale degli immunizzati completi è di circa il 72%. “Cosa si vince con la lotteria dei vaccini? Voucher!”, ha spiegato il cancelliere Karl Nehammer durante una conferenza stampa, ed ha sottolineato che l’obiettivo è premiare chi si vaccina.

Tutti i cittadini, indipendentemente se sono immunizzati o meno, riceveranno un biglietto per ogni dose ricevuta, per un massimo di tre biglietti per chi ha ricevuto anche la dose booster. Le probabilità di vincere il voucher saranno 1 su 10. Il cancelliere non ha ancora spiegato cosa sarà possibile acquistare con i buoni premio. Intanto ieri in Austria si è registrato un nuovo record di contagi, e l’obiettivo del Governo è evitare un quinto lockdown nazionale come quello del mese scorso.

La Francia introduce il Super Green pass

Le misure anti-contagio vengono modificate anche in Francia dove, sulla scia dell’Italia, il Governo ha deciso di adottare il Super Green pass. Entrerà in vigore a partire da lunedì 24 gennaio e prenderà il posto del pass sanitario, che poteva essere attivato anche senza il vaccino, ma con un tampone negativo.

Jean Castex, primo ministro francese, l’ha annunciato in diretta tv. Il certificato potrà essere usato per accedere alle attività per il tempo libero, ai ristoranti e ai pub, alle fiere, ai seminari e nei mezzi pubblici interregionali. L’obiettivo è “eliminare la maggior parte delle restrizioni prese”, ha spiegato.

Il 2 febbraio verrà eliminato l’obbligo delle mascherine all’aperto, dello smart working e cadranno anche i limiti di pubblico negli stadi e nelle sale spettacolo. Le discoteche, chiuse il 10 dicembre, riapriranno il 16 febbraio. Saranno di nuovo consentite le consumazioni in piedi al bar.

Castex ha aggiornato i cittadini anche sulla situazione dei contagi a scuola: “17mila classi sono state chiuse, sono tante ma rappresentano appena il 3,2%. Pensate se avessimo seguito l’idea di alcuni di chiudere il 100% delle classi. Vi lascio immaginare le conseguenze”. La situazione dei contagi in Francia è di 525.527 casi nelle ultime 24 ore: un nuovo record. Ma l’ondata di Omicron, come in Italia, sta cominciando a rallentare “nelle regioni in cui ha iniziato a colpire per prima”, in particolare nell’Ile-de-France. Castex ha anche spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è in diminuzione, ma “resta alta” la pressione ospedaliera.

Nel Regno Unito Boris Johnson rallenta tutte le restrizioni anti-Covid

Mentre in Europa le misure anti-Covid continuano con l’obiettivo di rallentarle nelle prossime settimane, la Gran Bretagna ha annunciato che d’ora in poi comincerà a gestire il Sars-CoV-2 come un virus endemico ed è il primo Paese. A partire dal 26 gennaio l’Uk è pronta a ridurre al minimo le restrizioni, come già aveva fatto a luglio, salvo però fare precipitosamente marcia indietro. La decisione è presa sulla base dell’andamento epidemiologico che registra in tutto il Paese 94.432 contagi. Tra pochi giorni il Paese dirà addio anche al Green pass, delle mascherine e forse anche delle quarantene.

Già adesso i cittadini Uk sono quelli che hanno meno limitazioni per viaggiare. Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che il Covid sta “entrando in una fase endemica” dopo oltre un anno e mezzo, e sulla base di quanto ritenuto dai suoi consulenti scientifici, il Paese avrebbe superato “il picco” dei contagi Omicron.