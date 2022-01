Kena irrompe sul mercato con un’offerta irrinunciabile: rivoluzione delle tariffe. La nuova sfida è abbattere i costi anche della fibra ottica

Come avvenuto per le connessioni dati per smartphone, adesso le low-cost si spostano sula fibra per aggredire un mercato in forte via di sviluppo in Italia.

Una volta le spese riguardanti la connessione internet sul telefono erano realmente esose, passando dai 30 ai 50 euro al mese per un servizio medio. Con il passare degli anni, invece, il mondo degli smartphone ha completamente capovolto la situazione, con il fiorire di nuovi gestori in grado di offrire servivi ottimi a prezzi stracciati. Oggi non è difficile trovare promozioni sotto i 10 euro, con il fatidico ‘tutto illimitato’. Anche i marchi usuali, Vodafone, Tim, WindTre, hanno tirato fuori delle varianti low cost con cui attirare ancora più clienti sul mercato. Lo sbarco sul mercato italiano di Iliad ha dato poi uno slancio ulteriore, riducendo ulteriormente i costi. Ora la sfida si sta spostando anche sulla fibra ottica, settore in forte sviluppo in Italia. Il nostro paese è ancora in ritardo rispetto ad altre realtà europee, offrendo un discreto margine per gli investimenti pubblici e privati.

Kena irrompe sul mercato: pronta la sfida a Iliad per la fibra ottica

Il marchio Kena, nuovo gestore facente capo al gruppo TIM, non intende perdere tempo in tema di offerte e prepara una super offerta sulla fibra ottica.

Al momento la sfida commerciale vede i brand TIM, Vodafone e WindTre in prima linea per le offerte con Fibra FTTC ed FTTH. Questo porterà ad un vantaggio tecnico in termini di stabilità, velocità, servizi e ovviamente prezzi in ribasso rispetto agli standard.

Iliad dal canto suo sta per intervenire sulla OpenFiber e successivamente procederà con la FiberCoop, a garanzia di promozioni lineari e soddisfacenti sotto tutti i punti di vista.

Kena Home aspetta le mosse del rivale francese prima di muoversi in modo altrettanto tempestivo. Nel frattempo il dominio fibra.kenamobile.it risulta essere già attivo con tanto di mappa statica di copertura del servizio in Fibra Ottica per tutta la penisola. Se la qualità sarà simile a quella offerta per il mobile, è lecito attendersi un boom di sottoscrizioni. Non resta che attendere poche settimane e rimanere aggiornati.