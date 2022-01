“Ne ho avuto bisogno dopo la nascita di mia figlia”, Sonia Bruganelli lascia a bocca aperta

Sonia Bruganelli si è raccontata in un’intervista ed ha rivelato un dettaglio molto intimo circa il periodo dopo la nascita di sua figlia

Sonia Bruganelli non ha paura e non si nasconde, oggi è una donna molto forte e determinata, ma ha avuto i suoi momenti di debolezza che ha deciso di condividere con i suoi fan.

L’opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli è moglie di Paolo Bonolis e mamma di 3 figli: Silvia, Adele e Davide. Con il conduttore sono una coppia molto affiatata, ma non nega che ci sono stati problemi da cui è riuscita ad uscire soltanto col tempo.

Sonia si è raccontata lungo un’intervista al settimanale di cui Alfonso Signorini è direttore, Chi, ed ha svelato di qualcosa che è accaduto immediatamente dopo la nascita della figlia: “Sono andata in cura, l’ho fatto per un paio di anni, dopo la nascita di mia figlia Silvia”. Parlare di una terapia dallo psicologo, ad oggi, sta diventando sempre più nella quotidianità delle persone: se prima rappresentava un tabù, ad oggi è utilizzato molto dalle celebrità per incoraggiare altre persone a consultare uno specialista.

Sonia Bruganelli racconta del suo rapporto con Adriana Volpe: volano frecciatine

Alfonso Signorini ha provato a fare da paciere, ma evidentemente i tentativi sono vani perché le due opinioniste del Grande Fratello VIP litigano in diretta e non e la loro scarsa simpatia è evidente. In particolare, la Bruganelli ha ammesso a Chi: “I rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani“. Sulla Volpe, la sua collega ha svelato un retroscena molto particolare: quando è nel dietro le quinte a parlare con gli autori, quest’ultima la segue per origliare.

LEGGI ANCHE > > > Ex vincitore di Sanremo dice addio alla musica: il suo nuovo lavoro

NON PERDERTI > > > “Manuel ha dei forti dolori”, paura nella casa del GF Vip: preoccupante rivelazione

Inevitabilmente, l’opinionista del GF Vip ha voluto chiosare con un ringraziamento speciale: “Ringrazio Alfonso Signorini per avermi scelta, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatta crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò“.