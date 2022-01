Uomini e Donne anticipazioni: Matteo esce allo scoperto, addio nel Trono Over

La settimana di Uomini e Donne prosegue con un ampio spazio dedicato al Trono Classico: tutte le anticipazioni

Oggi, martedì 18 gennaio, dalle 14:45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che dedicherà ampio spazio al Trono Classico dove, finalmente, Matteo Ranieri uscirà allo scoperto. C’è anche un possibile addio al Trono Over.

Dopo una serie di puntate dedicate in particolare modo al Trono Over, oggi è il turno del Trono Classico con un focus particolare su Matteo Ranieri, ex di Sophie Codegoni. È proprio in seguito all’esperienza fallimentare vissuta con l’attuale gieffina che Matteo è stato promosso a tronista e gli è stata data la possibilità di poter conoscere le sue corteggiatrici.

La sua esperienza è cominciata con molta fatica, alcuni hanno pensato fosse inadatto per il ruolo, ma adesso la situazione va man mano definendosi con due corteggiatrici in particolare: Federica e Martina. Il Ranieri non ha ancora espresso particolare preferenza sulle due, sembra essere abbastanza neutrale. Tuttavia, nei giorni passati è arrivata una nuova ragazza, Denise, cui Matteo non ha scelto di chiudere le porte, tutt’altro: “Uno schiaffone… Emozionante anche rivederla… Entrata a gamba tesa”. Tra le due litiganti, la terza gode?

Intanto c’è anche spazio per Luca Salatino che come nuovo tronista si sta appena approcciando al parterre di corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne, Biagio Di Maro saluta il programma?

Biagio Di Maro, nei giorni scorsi, ha avuto una discussione con Tina Cipollari che non apprezza né approva l’atteggiamento del cavaliere. Quest’ultimo è da tempo che cerca l’amore ad Uomini e Donne, ma non arriva mai la dama giusta che lo colpisca. Da ultimo ha aperto una frequentazione con Elena, ma il cavaliere ha subito imposto dei paletti: vorrebbe l’esclusiva.

La dama non ci sta alla richiesta del cavaliere e la loro frequentazione potrebbe cessare immediatamente: oggi, in studio, Elena potrebbe decidere di chiudere con Biagio.